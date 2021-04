Princ Philip založil program v roku 1956 spoločne s nemeckým pedagógom Kurtom Hahnom a lordom Huntom, ktorý bol vedúcim prvého úspešného výstupu na Mount Everest. Cieľom programu je aktivizácia, sebarozvoj mladých ľudí, aby našli svoj zmysel, vášeň a miesto bez ohľadu na prostredie či kultúru, z ktorej pochádzajú. „Každý, kto sa zúčastní programu DofE, nájde vo svojom živote ďalší zmysel a potešenie,” vravel princ Philip.

Riadna makačka

Na základe filozofie K. Hahna bol program rozvrhnutý do štyroch sekcií. Mladí ľudia, ktorí chceli získať cenu, museli na sebe vytrvalo pracovať šesť až osemnásť mesiacov a zdolať štyri výzvy - rozvíjať talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a zvládnuť dobrodružnú expedíciu. „Mladým ľuďom tak dávame možnosť zažiť si pocit radosti a uspokojenia z dosiahnutých cieľov,“ zdôrazňoval monarcha.

Vojvodkyňa Kate sa ako študentka tiež popasovala s náročnými podmienkami programu. Zdroj: Getty Images

Ocenení Slováci, ale aj vojvodkyňa Kate

Na Slovensku existuje tento program 6 rokov a funguje v 180 našich školách. O Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu každoročne bojuje vyše 1 milión mladých ľudí v 130 krajinách sveta. Medzi známych držiteľov tohto ocenenia patria vojvodkyňa Kate, manželka princa Williama alebo princ Edward, syn zakladateľa, ktorý po otcovi oficiálne prebral vedenie programu DofE. „Princ Philip sa veľmi zaujímal o mladú generáciu a bol presvedčený, že osobnostný rozvoj a rozvoj charakteru je možný len cez vystúpenie zo svojej komfortnej zóny, prekonávanie náročných výziev a nasledovanie svojich vášní,” vysvetľuje Marián Zachar, riaditeľ a zakladateľ DofE Slovensko.



Program vyzdvihla aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Na princa Philipa budeme spomínať ako na muža odhodlania, verejnej služby a solidarity. Jeho Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu inšpirovala milióny mladých ľudí po celom svete, vrátane mnohých mladých Slovákov,“ napísala na sociálnej sieti.

V septembri 2019 si viac ako 600 absolventov DofE prebralo ocenenia na ceremónií v Starej tržnici v Bratislave. Zdroj: Martin Haburaj

Chudobný Slovák na Harvarde

Zlatú Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu si v Buckinghamskom paláci prebrali v prítomnosti princa Philipa aj niekoľkí Slováci, ktorí v Británii študovali. Jedným z nich je aj Matej Sapák. “Táto skúsenosť mi otvorila oči a umožnila mi premýšľať nad tým, čo všetko sa dá, ak má človek trošku šťastia, vytrvalosti a hľadá, ako robiť veci naviac,“ vysvetľuje. Matej aj vďaka tejto skúsenosti nabral odvahu prihlásiť sa na Harvard.

“Vedel som, že to ide. A aj na základe mojej skúsenosti s DofE v Anglicku som sa nebál vyskúšať nové veci a napredovať,” vyhlásil a napokon napísal do svojej prihlášky na Harvard príbeh o tom, ako sa chudobný chlapec zo Slovenska stretol s britskou kráľovnou a jej manželom... Podarilo sa a na prestížnu univerzitu ho spolu s niekoľkými kamarátmi prijali. Dnes je Matej riaditeľom medzinárodnej školy LEAF Academy, spoluorganizuje letné školy pre študentov stredných škôl a je aj rozhodcom na svetovom šampionáte debatnej asociácie.

Tomáš Jacko. Zdroj: archív T.J.

Čierny Peter

Rodený Ružomberčan Tomáš Jacko prežil počas svojho študentského života v Británii dva veľké kontrasty. Brodenie sa močiarom, premrznutú októbrovú stanovačku uprostred lesa a ako protiklad rozprávku plnú gobelínov, sluhov a kráľovskej charizmy v britskom paláci. Tomáš sa v rámci DofE vytrvalo rok a pol venoval hraniu na bubny, plávaniu, pomoci starším a obnove parku. Najviac však spomína na svoju expedíciu. Jeho úlohou bolo v partii siedmich rovesníkov za štyri dni prejsť vyše 80 kilometrov v národnom parku Dartmoor, počas októbrového nehostiného počasia. “Siahol som si na dno svojich psychických a fyzických síl, bol to veľmi silný zážitok,” opisuje. “V tíme sme boli v nepárnom počte, ja som si vytiahol čierneho Petra - na všetko som bol sám. Na ťažký batoh s horákom, výbavou aj rozloženie stanu. V noci mrzlo, brodili sme sa cez močiare, otlaky som si liečil ešte mesiac.”

Princ Philip na zlatej ceremónií v záhradách Buckinghamského paláca v roku 2012 pri príležitosti 60 rokov programu DofE. Zdroj: The Duke of Edinburgh's International Award Foundation

Otlaky bolia

Princ Philip vedel, že silné zážitky formujú charakter. Aj preto sa práve na ne pýtal počas udeľovania zlatej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu aj Tomáša. “Je to v poriadku, musí to totiž trocha bolieť,” povedal princ (o otlakoch - pozn. red.) so smiechom o dobrodružnej expedícii, ktorá je súčasťou programu DofE. Je to pravda, tie spomienky sú dodnes živé,” spomína Jacko. “Samotná ceremónia bola perfektne zorganizovaná, princ Philip prešiel skoro okolo každého. Napriek tomu, že nás tam bolo veľa, pozrel si všetky diplomy. Videl som, ako držal aj ten môj,” spomína Tomáš na zážitok, ktorý mu zmenil život. Vďaka skúsenostiam v programe po príchode na Slovensko založil a vedie občianske združenie Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch. Jedným z cieľov združenia je podporovať žiakov školy, aby osobnostne rástli a naplno využívali svoj potenciál. Pomáha im tak získavať štipendiá a miesta na prestížnych stredných a vysokých školách. Jacko dnes pracuje ako protikorupčný špecialista na Úrade pre verejné obstarávanie a lektor na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Okrem Mateja a Tomáša si prevzali významnú cenu napríklad známa marsonautka a astrobiologička Michaela Musilová, či manažérka z Google Mária Mrázková Takáčová.

Podpora mentálneho zdravia

Program má mimoriadny význam aj počas týchto dní, kedy pomáha mladým Slovenkám a Slovákom prežiť pandémiu v dobrom mentálnom zdraví. Skoro 70 percent mladých, ktorí boli tento rok na Slovensku zapojení do DofE, uvádza, že si vďaka programu počas korona krízy dobre nastavili denný režim a 80 percent si vďaka DofE udržalo motiváciu a malo chuť na sebe pracovať. Dokonca športovali a pomáhali ako dobrovoľníci podľa vlastných slov viac, ako pred karanténou.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Zapojili ste sa do programu princa Philipa? áno 40% nie 60% uvažujem o tom 0% nezvládol by som ho, je to náročné 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný