Zatvorené školy a zákaz vychádzania sa prudko prejavujú na psychike a efektivite školákov i študentov. Počet detí s depresiou sa zvýšil až o tretinu. Zachovať si pohodu, sústredenosť a výkonnosť nie je jednoduché pre deti, ani dospelých. Študentky z mentoringového programu Nádvorie Kampus radia ako na to.

K nárastu počtu depresií prispel aj zákaz vychádzania a zatvorené školy. Ďalšie poznatky hovoria, že polovica detí, ktoré sa učia dištančne, má s touto formou vzdelávania problém.

Strata motivácie i logického myslenia

Odborníci tiež upozorňujú, že u detí sa zhoršuje ich školská výkonnosť, znižuje sa pozornosť, pamäť i logické myslenie. Podobne sú na tom aj študenti stredných a vysokých škôl. „Cítim, že počas lockdownu mi začala veľmi klesať motivácia. Je ťažšie si sadnúť k veciam. Som zvyknutá na neustály pohyb: prednášky, práca, stretnutia s novými ľuďmi, kultúrny život. Teraz je všetko online. Najviac mi asi prekáža to, že okolo mňa sa skoro vôbec nemení prostredie,“ hovorí študentka masmediálnej komunikácie a účastníčka programu Nádvorie Kampus Anna Siedykh.

Narast frustrácie

Rovnako to vníma jej spolubývajúca, študentka európskych štúdií a politík Monika Kmeťová: „Najviac zo všetkého mi chýba rozmanitosť, ktorá sa zo života za posledný rok vytratila. Stratili sme veľkú časť slobody rozhodovať sa o tom čo budeme robiť, kde, s kým a ako. Vytráca sa fyzický kontakt s kultúrou, s dobrodružstvami, so svetom, ktorý je nás všetkých. Mrzí ma tiež polarizácia spoločnosti a frustrácia, ktorú odvšadiaľ cítiť."

(Ne)kvality dištančného vzdelávania

V tom istom duchu hodnotí situáciu študentka marketingovej komunikácie Laura Dimová: „Najťažšia v tomto období je pre mňa rozhodne dištančná výučba, ktorá nespĺňa kvality prezenčnej a chýba v nej socializácia. Veľmi podstatným negatívom je tiež, ako nám koronavírus zasahuje do nášho programu, no snažíme sa tomu prispôsobiť a sme vďačné za to, čo nám koordinátori programu Nádvorie Kampus napriek tomu vedia pripraviť.“

Dobrá rada nad zlato

Nie všetci študenti však majú to šťastie prežiť lockdown s kamarátmi alebo spolužiakmi na internáte či v spoločnom byte. Čo teda môžeme robiť, aby sa nám doma za zavretými dverami študovalo a žilo lepšie?