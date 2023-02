Potrebovali vyzbierať milión eur, aby zachránili svoje dievčatko! A podarilo sa to v priebehu niekoľkých dní. Peniaze boli určené na liek pre vtedy 1,5-ročnej Lívinku a jej operáciu v Amerike. Bez nej by mala šancu iba na pár rokov života, nie viac ako desať.

"Za jediný deň pribudlo na účet Lívinky 250-tisíc eur," tešil sa Vilo Rozboril, ktorý vo svojej relácii zverejnil príbeh Lívie a vyzýval ľudí, aby zbierali pre ňu peniaze. Prispel aj predseda parlamentu Boris Kollár a priamo z nemocnice poslal počas vysielania 10-tisíc eur.

Cieľovú sumu sa podarilo vyzbierať a Líviina mamka Štefánia (25) z obce Pichne (okres Snina) to považovala za zázrak. Keď začala organizovať zbierku a snažila sa presvedčiť ľudí rôznymi formami, aby im prispeli, iba s malou dušičkou dúfala, že sa jej takýto úspech podarí. “Mám neskutočné pocity vďaky. Ani vo sne by mi nenapadlo, že to bude tak rýchlo a že odvysielaná relácia bude mať taký dopad," vravela nám dojatá.

V americkej Philadelphii po úhrade peňazí vyrobili genetický vektor, ktoré Lívii plánovali vpichnúť počas operácie do mozgu. Jeho úlohou bolo správne vytvárať enzým, ktorý by mal stabilizovať hladinu druhej najviac koncentrovanej molekuly v mozgu. Výroba vektora bola zdĺhavá a trvala približne 10 mesiacov.