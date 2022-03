Vojna na Ukrajine prebudila obrovskú vlnu solidarity s tými, ktorí utekajú pred jej nástrahami za hranice svojej krajiny. Veľa utečencov si vybralo Slovensko za cieľovú krajinu, v ktorej chce ostať natrvalo, prípadne vyčkať na koniec konfliktu a potom sa vrátiť späť. Mnohí odborníci však upozorňujú na to, že po čase sa môže prejaviť úplne iná stránka "hostiteľov". Čím bude konflikt trvať dlhšie a počet utečencov rásť, môže súcit vystriedať nevraživosť voči nim. Politológ Tomáš Koziak to nevidí tak jednoznačne.

V rozhovore s Tomášom Koziakom sa dočítate:

Je naša vláda rozhadzovačná smerom k utečencom

Zoberú Ukrajinci Slovákom pracovné miesta

Zvládajú utečeneckú krízu lepšie Slováci alebo Česi

Kedy skončí rusko-ukrajinský konflikt

Kto môže byť napokon víťazom vojenského konfliktu

Čo prekvapuje odborníkov v ruskom spôsobe vedenia vojny

Aké nebezpečie hrozí Putinovi

Niektorým politikom a v nadväznosti na nich aj časti verejnosti prekáža akási rozhadzovačnosť našej vlády smerom k utečencom. Nemôže sa stať, že dobrosrdečnosť a ochotu Slovákov vystrieda neskôr odpor a možno aj závisť?

- Môže k tomu dôjsť. Bude to závisieť od mnohých vecí. Dôležité je si uvedomiť, že toto nie sú ľudia, ktorí odchádzajú z vlasti z ekonomických alebo nejakých špekulatívnych dôvodov. S tým je dôležité pracovať. Počas konfliktu v Sýrii sme tiež registrovali utečencov, ale tam bola dosť ťažká čitateľnosť dôvodov, tu je to viac než jasné. Tí ľudia sa boja o holý život. Prichádzajú k nám hlavne matky s deťmi alebo starší ľudia. Muži ostávajú na základe mobilizačnej vyhlášky na území Ukrajiny. Ak niekto tvrdí niečo iné, tak klame a popiera realitu, ktorú tu máme. Čo sa týka vyhlásení niektorých našich politikov, je jasné, že ide o vytĺkanie politických bodov pred blížiacimi sa voľbami.

Verejnosť je neraz zmätená, nevie čomu má veriť...

- Tu realitu vidíme na rôznych televíznych kanáloch. Prinášajú nám ju zahraniční, ale aj naši novinári priamo z vojenských zón. Toto sa nedá zinscenovať - a prečo by to niekto robil? Vidíme zničené objekty ako nemocnice, školy, univerzity, úrady, ale aj obytné budovy v zmysle panelákov či rodinných domov. Politici, ktorí toto zneužívajú a využívajú na ovplyvňovanie verejnej mienky a vytváranie negatívnych nálad, sa uchyľujú v tomto prípade k politickému a populistickému hyenizmu.

Zvládne slovenská vláda všetko to, čo prinesie so sebou utečenecká vlna?

- Isté je len to, že týmto ľudom je potrebné pomôcť. Nemôžeme pred nimi zatvoriť hranice a tváriť sa, že je nám jedno, čo sa s nimi stane. Sú to humanitárne dôvody a podľa toho sa musíme správať. Nie sme predsa barbari. My si ctíme hodnoty európskeho humanizmu a základné pravidlá slušnosti. Je však dôležité, aby túto pomoc vedeli naši predstavitelia aj odkomunikovať smerom k občanom. Veľa bude závisieť tiež od vývoja nálad, ale aj organizovania činností, ktoré súvisia s utečeneckou vlnou.

Čo konkrétne máte na mysli?

- Hovorím o logistike, ako zvládnuť príchod utečencov, ich presnú evidenciu, následne ich začlenenie do bežného života, vytvorenie podmienok, aby títo ľudia čím menej „prekážali“ väčšinovému obyvateľstvu, čo však vieme veľmi ťažko predvídať. Mnohé bude závisieť aj od solidarity ostatných európskych štátov, keďže utečenecká vlna najviac postihuje prihraničné krajiny s Ukrajinou. Najmä Poľsko a Slovensko, možno aj Maďarsko, kam mieri najviac utečencov. A tu je dôležité, aby sme ich rovnomerne distribuovali.

Nebude to od nás v tomto bode farizejské, keďže Slovensko, ale aj ďalšie stredoeurópske štáty pred časom neskrývali neochotu prijať utečencov, ktorí zaplavili Stredomorie - Taliansko, Grécko, Španielsko a ďalšie krajiny?

- Presne tak. Vyjadrenia našich politikov o tom, že my nechceme žiadne prerozdelenia utečencov, sú známe a naraz vyrukovať s tým, že ak sa to týka nás, tak postup by mal byť iný, nie je fér. Som zvedavý, kto sa opováži teraz volať po solidarite ostatných krajín, keď my sme ju v minulosti odmietali. Ja osobne napriek tomu očakávam od niektorých našich politikov okrem populistického hyenizmu aj vysokú mieru pokrytectva.