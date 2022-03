V rozhovore s Alexandrom Dulebom sa dočítate:

Prečo nevedia mať Rusi normálne vzťahy

v čom je tento konflikt rovnaký ako počas 2. svetovej vojny

Čo oddialilo začiatok vojny a kto ju odhalil

Čo môže Putinovi definitívne "zlomiť krk" a kto jediný ho môže poraziť

Či vedia Američania, čo bude nasledovať a aké sú ich kroky

Prečo Putin ešte neuzavrel ruský plyn

Či NATO reaguje na situáciu správne

Aký národ sú Ukrajinci? Bude jednoduché ich poraziť? Prečo áno, prečo nie?

- Národy nie sú vecné nerasty, ako tvrdili historici v 19. storočí. Sú súčasťou nejakej geografie a rokmi sa vyvíjajú. A výnimkou nie je ani ukrajinský národ a ľudia, ktorí sú občanmi Ukrajiny. Vidíme za posledných 20 rokov, čo sa tam dialo. Boli tam dve revolúcie. Od roku 2014 bojujú a ten konflikt s Ruskom, urobil z Ukrajincov jednotný politický národ. Ľudí, ktorí majú radi svoju krajinu.

V čom zaznamenali najvýraznejšiu zmenu?

- Určite v tom, že bez ohľadu na to, či hovoria po rusky, ukrajinsky, chcú žiť v slobodnej spoločnosti, kde si budú môcť vyberať svojich lídrov, mať dosah na to, ako sa spravuje krajina, chcú sa stať súčasťou Európy. Čiže, oni za toto bojujú. Ten konflikt s Ruskom by som povedal, doformoval ukrajinský národ. A vidíme počas tohto týždňa, že jednoducho sú pripravení za takúto Ukrajinu, za svoju vlasť zomierať.

Čo hovorí história o vzťahoch Ruska a Ukrajiny?

- Nedá sa na túto otázku jednoznačne odpovedať. Ide o veľmi komplikovaný vzťah. Rusi, Bielorusi a Ukrajinci majú všetci korene v Kyjevskej Rusi. Od nej ich odvodzujú. Tie národy však tak, ako ich poznáme dnes, určite pred mnohými rokmi neexistovali, rovnako ako Slováci. Putin v jednom zo svojich prejavov argumentoval, že Ukrajina ako taká neexistuje, lebo do 17. storočia si hovorili, že sú ruský národ. Slovo ruský neznamená v azbuke to, čo u nás. S dvoma písmena „s“ znamená veľkoruský, moskovský. Slovo ruský s jedným „s“ a mäkkým znakom znamenalo do 17. storočia nie etnickú identitu, ale náboženskú, pravoslávnu. Nacionalisti sa snažia ukradnúť históriu niekomu a privlastniť si ju, lebo čím bohatšie a slávnejšie dejiny, tým je to projekcia väčšej budúcej slávy.

Odkedy hovoríme o Ukrajine?

- Názov Ukrajina a Ukrajinec sa dostali do obehu v druhej polovici 19. storočia. Rusi sa musia pýtať teraz sami seba, prečo Ukrajinci proti ním bojujú, keď chceli byť neutrálni už v 90. rokoch a spolupracovať s nimi. V roku 1994 vyhral prezidentské voľby prorusky orientovaný Leonid Kučma, ktorý chcel byť neutrálny, nevedel sa však s Rusmi dohodnúť. Problém nie je v politike západných krajín, ale v ruskej politike. Oni nevedia mať normálne vzťahy so svojimi susedmi. Putin teraz vyhlasuje, že chce vojenskými prostriedkami dosiahnuť ciele, ktoré v podstate ani nie sú, lebo Rusi sami prinútili Ukrajinu, aby sa ich už dávnejšie zriekla.

Prečo sa Rusi už predtým nedokázali dohodnúť s Ukrajincami a prečo je tam dnes Putin s armádou?

- Putin chce politicky dotvárať ukrajinský národ, ktorý chce žiť normálne v slobodnej demokratickej krajine a chce byť súčasťou európskeho integračného projektu. Robí to bez ohľadu na to, či tí Ukrajinci hovoria po rusky, ukrajinsky alebo inými jazykmi. Toto je skrátka ruská politika. Teraz to už len Putin zaklincuje. Sám povedal, že najväčšia tragédia minulého storočia bol rozpad Sovietskeho zväzu, teraz dokončuje túto tragédiu vlastnými rukami a rozhodnutím.

