Vdova po prezidentovi Václavovi Havlovi na sociálnej sieti napísala: "Moja vzácna, spoľahlivá, múdra priateľka, drahá Madeleine. Moje narodeniny mi budú vždy pripomínať teba. Dobrí ľudia odchádzajú," znie vyznanie adresované zosnulej exšéfke diplomacie, ktorá podľahla rakovine vo veku 84 rokov.

Osudové stretnutie

O Albrightovej a Havlovi bolo známe, že ich vzťah bol veľmi vrelý a priateľský. Počula o ňom v 60. a 70. rokoch, ale prvýkrát sa stretli, keď prišla do Prahy začiatkom roka 1990. Urobil na Albrightovú dojem aj napríklad tým, že na stretnutie s ňou prišiel v čiernom tričku a rifliach. Havel sa nikdy na nič nehral, bol priamy, aj preto netajil svoj pozitívny vzťah k USA, kam neskôr často cestoval aj so svojou druhou manželkou Dagmar. Je známa historka, že Albrightová darovala Havlovi k 75. narodeninám kompas, ktorý bol vyrobený pre americkú armádu v časoch prvej svetovej vojny. Známe sa stali jej slová, že on nikdy nepotreboval kompas, aby vedel, ako nájsť morálnu cestu i to, kde je Západ.

Vrúcny odkaz priateľke

Havlová na sociálnu sieť pridala ako spomienku na Madeleine Albrightovú i nebohého manžela Václava dve archívne fotografie a pridala k nim srdcervúce slová: "Zapaľujem sviečku, modlím sa a myslím na teba. Aspoň nájdeš pokoj. Česť tvojej pamiatke a dovidenia. Smútok, túžba, prázdnota."

Kto bola Madeleine Albrightová?

Pôvodným menom sa volala Marie Jana Korbelová. Narodila sa v židovskej rodine diplomata Josefa Korbela 15. mája 1937 v pražskej časti Smíchov. Rodina pred nacistami ušla do Anglicka. Po vojne sa rozhodli vysťahovať do USA. Madeleine tam vyštudovala politológiu. V súvislosti s tým, že niekoľko členov jej rodiny zahynulo v koncentračných táboroch, zasvätila svoj život boju proti fašizmu. V roku 1959 sa vydala za chicagského novinára Josepha Medill Pattersona Albrighta. Mali spolu tri dcéry: dvojčatá Anne Korbel a Alice Patterson a Katherine Medill. V roku 1982 sa však manželstvo skončilo rozvodom.

Reč brošní

Perličkou, ktorá sa spájala s menom bývalej šéfky diplomacie, bolo, že rada nosila špendlík v tvare hada. Stalo sa tak potom, keď ju tak označil iracký diktátor Saddám Husajn. Tradovalo sa tiež, že pestovala tzv. špendlíkovú diplomaciu. Šperk s balónom vyjadroval optimizmus, s korytnačkou frustráciu. Tejto téme sa venovala aj vo svojej knihe Tajná reč brošní.

