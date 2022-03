Stretnúť v týchto dňoch na našej východnej hranici známe osobností v úlohe dobrovoľníkov, nie je ničím výnimočným. Väčšina z nich sa snaží prispieť svojou troškou, podať pomocnú ruku a byť osožný tam, kde je to najpotrebnejšie.

V stredu ráno starosta MČ Nové Mesto v Bratislave Rudolf Kusý zverejnil info o tom, že je momentálne na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

Obetoval dovolenku

Je jasné, že aktívny starosta si nespravil výlet na východ Slovenska, ale cestoval tam stovky kilometrov preto, aby sa pridal k dobrovoľníkom. "Dobré ráno z hranice," pozdravil všetkých. "Vyšné Nemecké, je 6.00 hod., nastupujeme do služby. Záchranári sa mi v dobrom smejú. Chlapec z Bratislavy, má na sebe päť vrstiev, aby mu nebolo chladno," poznamenal ironicky viditeľne naobliekaný Bratislavčan. Pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že tam vypomáha v rámci riadnej dovolenky, keďže to berie ako istú povinnosť pomáhať tým, ktorí utekajú pred vojnou, ale zároveň aj ľuďom, ktorí ako dobrovoľníci pôsobia v tejto oblasti i niekoľko týždňov.

O tom, že nápad sa nezrodil v hlave známeho Bratislavčana z večera do rána, svedčí jeho utorkový status.

Info z pravej ruky

Kusý vtedy pred odchodom z Bratislavy napísal: "Ideme pomáhať na hranicu. Mamám a deťom utekajúcim z Ukrajiny pomáhajú už tisíce dobrovoľníkov. Či už ubytovaním, hygienickými potrebami, odvozom, jedlom, hračkami alebo právnou pomocou. Vďaka vám - dobrovoľníkom sme dokázali zorganizovať ubytovanie takmer pre 200 ľudí a viac než 1 000 sme pomohli nakŕmiť. Akurát som na ceste na našu ukrajinskú hranicu. Maltézski rytieri ma požiadali, aby som sa pridal a išiel tiež pomáhať ako dobrovoľník. Tak som si zobral tri dni dovolenku a idem tam, kde treba.Nielen pomáhať, ale zároveň vidieť situáciu z prvej ruky. Nech vieme, čo môžeme urobiť v Bratislave lepšie. Budem informovať..."

Smer hranica

Hneď potom, keď auto maltézskych rytierov dorazilo do cieľa, sa starosta ozval opäť: "Sme tu. Vyšné Nemecké. Zoznámili sme sa s tímom, ktorý striedame, so záchranármi, s hasičmi, Červeným krížom. Prvá skupinka ukrajinských mám s deťmi dostala informácie, čaj, kávu, dobré slovo a čakajú, kým sa naplní autobus do Michaloviec. Všetci sú veľmi tichí a plachí. Náznak úsmevu sa u detí objaví, až keď dostanú kindervajce. Musím si zapísať, aby sme sem priniesli veľké množstvo menších hračiek. Samozrejme, rovnakých. Túto poznámku asi chápu len súrodenci," poznamenal vtipne.

