Renomovanú vešticu oslovili viacerí Korytárčania i osoba blízka rodine Libiakovcov. Vynorila sa domnienka, že Štefan nebol nadšený tým, že by mal absolvovať odborné vyšetrenie, prípadne hospitalizáciu, ktoré mali súvisieť s jeho psychickými problémami.

Neuteká sa bez dôvodu

To, či tieto ťažkosti súviseli s covidom, pre ktorý nedávno Libiak skončil v nemocnici, nie je známe. Ezoterička zdôrazňuje, že zmiznutie blízkeho človeka je obrovskou ranou pre príbuzných, tí však musia počítať aj s tým, že napriek vynaloženému úsiliu v hľadaní sa nie každý prípad skončí šťastne. "Pátranie je následok neriešených problémov, pretože človek neuteká z miesta, kde sa cíti bezpečne a dobre, pokiaľ nemá vážne psychické problémy. Z vlastnej praxe hovorím, že väčšina príbuzných sa na mňa obráti so žiadosťou o pomoc až potom, keď je policajné hľadanie neúspešné. Pritom ich predstavy sú občas také, že jasnovidec zatvorí oči pri rannej káve a o pár sekúnd povie presné súradnice, kde sa nachádza stratená osoba. Takto to však nefunguje, keďže po pol hodine môže byť už niekde úplne inde," prízvukuje odborníčka.

Domáca harmónia

Podľa údajov, ktoré mala Daniela Paculíková k dispozícii, hodnotí nezvestného Štefana ako kamarátskeho, ochotného, výborného organizátora, ktorý je spoľahlivý, šikovný, starostlivý a je u neho silná potreba harmonického rodinného života. "Mínusom je precitlivelosť, perfekcionizmus a chýbajúca sebadôvera. Nadovšetko potreboval zdravé rodinné vzťahy a v jeho prípade odvoz na psychiatrické vyšetrenie mohol brať ako podraz, na ktorý reagoval útekom. Jeho myseľ je činorodá, nepokojná, analytická a situáciu vo svojom zdravotnom stave vyhodnotil nesprávne. Rokom narodenia má karmické napojenie na jedného z rodičov, ale tým komplikovanejší život, čo sa prejavuje náladovosťou a podráždenosťou. V chorobe sú títo ľudia nepríjemní a vtedy nesmú byť ničím obmedzovaní – možno aj preto sa uchýlil k úteku," vysvetľuje veštkyňa. Problémom je podľa jej slov, že Štefan neraz potlačuje svoje túžby, len aby si zachoval v očiach iných rešpekt. Musí sa zbaviť karmického strachu zo života.

Neotáľať s hľadaním

"Z dátumu narodenia vidím potrebu zdravého stravovania, oblasť trávenia je oslabená a vplýva na myslenie i správanie. Ďalšou oslabenou oblasťou je chrbtica (strach) alebo krvný tlak, po ňom hlava a psychika. Choroba, ktorou si prešiel, mohla na jeho mozgu zanechať devastačné stopy a toto si mali najbližší príbuzní uvedomiť a nenechať ho ani na pol minúty osamote!"

Daniela Paculíková upozorňuje, že hľadanie po viac než 10 dňoch cez ezoteriku je v podstate bezpredmetné. "Aj tu je potrebné osobné stretnutie, poskytnutie mapy a maximálne rok starej fotografie hľadanej osoby pre intenzitu žiarenia. Kopírovaná fotka je mŕtvy obrázok, senzibil sa nemá prakticky na čo napojiť," zdôraznila veštkyňa. Upozornila pritom na mnohé ďalšie okolnosti, ktoré súvisia s hľadaním stratenej osoby.

