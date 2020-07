V obci Chminianska Nová Ves (okres Prešov) majú štyroch nakazených obyvateľov. Ide o členov jednej rodiny. Jeden z nich sa zúčastnil svadobnej hostiny, na ktorej bolo prítomných 130 hostí. A tak budú musieť zrejme všetci do karantény a nevyhnú sa testovaniu.

Ďalšími nakazenými sú lekár a zdravotná sestra. Jeden z členov spomínanej rodiny bol totiž na ošetrení. Keď sa lekár v pondelok 6. júla ráno dozvedel, že má spomedzi svojich pacientov a ich rodinných príslušníkov pozitívnych na nový koronavírus, ihneď nastúpil do karantény a dal sa otestovať.

O dva dni nato sa ukázalo, že je Covid-19 pozitívny a rovnako aj jeho zdravotná sestra. Od toho, kedy bol on sám nakazený, sa odvíja počet osôb, pre ktorých bol potenciálnou hrozbou a mohol ich ohroziť. “Tuším, kto ma mohol nakaziť. Ako sekundárne nakazený som mohol nakaziť všetkých ľudí, s ktorými som sa za ostatné dva týždne stretol, ale aj nikoho. V osobnom kontakte som za ten čas bol s približne 600 pacientmi, no neznamená to, že som na niekoho preniesol vírus. Predpokladám, že som sa nakazil 2. júla, ak som bol skutočne iinfikovaný v ten deň, mohol som ohroziť do 50 pacientov,” uviedol praktický lekár pre dospelých Dušan Bráz. Pevne verí, že k prenosu ochorenia nedošlo, veď dodržiava všetky protiepidemiologické opatrenia. “Cítim sa dobre, nemal som žiadne ťažkosti. Avšak, prejavy ochorenia sa ešte môžu u mňa prejaviť do 16. júla.” Strach nemá, lebo vie, čo má robiť. “Ale ako sa bude ochorenie vyvíjať, nikto netuší. Mám rešpekt, ale nebojím sa, to by mi nepomohlo,” berie situáciu pragmaticky. Vraví, že momentálne je slamený vdovec: “Rodinu mám pekne krásne vysťahovanú.”

Podľa starostu Petra Konečného v obci dodržiavajú opatrenia vydané hlavným hygienikom a podrobujú sa nariadeniam krízového štábu.

Anketa Bojíte sa druhej vlny pandémie koronavírusu? Áno 75%

Nie 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: