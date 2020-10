TOTO by ste o ňom povedali? Vedec Čekan vyvinul testy na koronu. Pozrite sa, čo robil kedysi!

Keď uvidíte niektoré jeho fotografie, budete otvárať oči! Nepovedali by ste, že je to uznávaný biochemik Pavol Čekan (40), ktorý so svojím tímom vyvinul test na koronavírus. Ten test, ktorý už zaregistroval Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Na pohľad veselý chlapík je seriózny a uznávaný vedec. Rodák z Prešova má za sebou pozoruhodné činy!