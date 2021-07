Ako prvý sa dal vakcínou Pfizer/BioNTech zaočkovať starosta sídliska Marcel Šaňa (43).

Starosta príkladom

„Chcel som podporiť našich ľudí a inšpirovať ich. Viete, aj tu sa o vakcinácii hovorí kadečo, najlepšie preto je, ak vidia niekoho, kto sa dá zaočkovať. Potom usúdia, že sa nemajú čoho báť. Ja sám som sa rozhodol pre tento krok hlavne preto, aby som chránil seba, svoju rodinu, kolegov. Chcem, aby sme aj my z Luníka prispeli ku kolektívnej imunite,“ povedal starosta sídliska, kde oficiálne žije 4 500 obyvateľov, neoficiálne údaje hovoria, že by ich mohlo byť aj o dve tisícky viac.

Motiváciou peniaze a darčeky

Pred deviatou už postávali pred úradom všetky vekové kategórie. Mnohí však skôr zo zvedavosti. „Chceme vidieť, kto bude po starostovi ďalší odvážlivec,“ smial sa Vojto.

„Poznám celé rodiny, ktoré sa dnes chcú dať zaočkovať. Nie však pre zdravie, ale preto, že Matovič za to sľúbil peniaze,“ tvrdil mladý Róm, ktorého sme spolu s rozvetvenou rodinou zastihli pri ošarpanom vchode do bytovky. Poznamenal, že aj starosta sľúbil nejaké darčeky. „Uvidíme, ako to bude fungovať a možno sa dáme zaočkovať aj my,“ zastrájal sa.

Bez alkoholu? Ani náhodou!

Margita (49) prišla pred očkovacie miesto už hodinu pred začiatkom vakcinácie, no napokon prepustila svoje prvé miesto starostovi. „Chcem byť zdravá, takže sa zaočkujem najmä preto, že mám rodinu. Som slobodná matka piatich detí a aj tie sa dajú zaočkovať. Obavy z vedľajších účinkov nemám, som silná žena,“ zdôraznila.

Ondrej (41) zase prízvukoval, že strach z vakcíny nemá. „Moji príbuzní žijú v zahraničí a ja by som ich chcel po dvanástich rokoch navštíviť. Dúfam, že očkovanie mi cestovanie uľahčí,“ vyhlásil.

Ďalší mladík, ktorý prišiel medzi prvými, si na chvíľku sadol na stoličku, aby ho dievčatá zaevidovali, no vzápätí sa už aj postavil a odchádzal preč. Dôvod neskrýval. „Povedali mi, že minimálne dva dni po očkovaní nemôžem piť žiadny alkohol. To je pre mňa pridlho, tak odchádzam,“ priznal mladík.

Slečna v župane

Vzápätí dorazila na úrad zvláštna trojica. Otec priviedol na očkovanie deti Leonarda (21) a Adrianu (15). „Prišiel som, aby som neumrel, lebo sa hovorí, že kto nedostane vakcínu, tak... neviem, aká je pravda!“ povedal Leo. Jeho sestra zase budila záujem okolostojacich tým, že mala na sebe len župan. Na otázku, či je dievča choré, brat odpovedal: „Nie, ale práve sa zobudila!“ Slečna nebola veľmi zhovorčivá. Dôvody, pre ktoré prišla, zhrnula nakrátko: „Nebojím sa očkovania ani vedľajších účinkov!“

Jednodňové očkovanie pokračuje

Dve študentky piateho ročníka medicíny Martina (23) a Júlia (22), ktoré robili evidenciu a napokon aj očkovali, priznali, že čakali väčší nával. „Možno sa to rozhýbe popoludní, uvidíme,“ zhodli sa.

Ďalšie jednodňové očkovanie na Luníku IX sa uskutoční v utorok 27. júla. K dispozícii bude jednodávková vakcína Janssen od výrobcu Johnson&Johnson.

