Neprehliadnuteľný bol už prvý veniec s výraznými iniciálkami speváka, ktorý Lučenčanka vyhotovila na pohreb Karla Gotta.

V centre pozornosti

Ako veľkú česť Ľubica vnímala to, že zriadenci položili dekoráciu na dominantné miesto, hneď vedľa venca vdovy Ivany Gottovej. Najprv to bolo na pražskom Žofíne, následne počas zádušnej omše v Katedrále sv. Víta, a neskôr v Záhrade Kinských. Že sa verejnosti páčilo dielo slovenskej kvetinárky svedčilo aj to, že ľudia si ho fotografovali a autorke kládli množstvo otázok. Vytrvalá Slovenka spolu s manželom merali cestu do Prahy aj vlani, v deň nedožitých 81. narodenín speváka. I tento kvetinový dar, v tvare loďky s červenými ružami, neunikol pozornosti tých, ktorí prišli k hrobu Gotta v pražských Malvazinkách.

Čakanie na muzikál

V tom čase však už Českom otriasala korona, ktorá nepriaznivo ovplyvnila ďalšie plány Slovenky. "Práve na narodeninový deň sme mali lístky na muzikál Čas růží, čo by bola naozaj dôstojná spomienka na umelca. Bohužiaľ, opatrenia spojené s Covidom prinútili organizátorov zrušiť predstavenie a určiť náhradný termín. Povedali sme si s manželom, že si urobíme výlet v októbri, kedy bude prvé výročie smrti maestra a zároveň si pozrieme aj spomínanú spevohru. Samozrejme, že som plánovala pripraviť aj ďalší unikátny veniec. Z našich plánov kvôli nariadeniam, nebolo napokon nič. Podarilo sa mi len poslať veniec do Prahy," zaspomína si na vlaňajší október.

Šifrovaný odkaz milovanému Karlovi

Veniec s tajomnou symbolikou čísel poslala kamarátke, ktorá ho následne dopravila na Gottov hrob. "Iste, nebolo to ono, lebo osobná prítomnosť je nenahraditeľná. Čo sa týka muzikálu, doteraz sme s manželom na ňom neboli, keďže padli aj náhradné termíny. Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace," hovorí Ľubica. Pýtame sa na výklad tajomného odkazu. "Podľa toho, aké poradie má písmeno v abecede som mu priradila číslo a tak som zakódovala text: „Pred rokom zazvonil zvon z hôr … Tvoj hlas … Nikdy na teba nezabudneme a ďakujeme za všetky príjemné chvíle, ktoré si svojimi piesňami rozdal,“ prezradila Ľubica. Urobila to zámerne, aby sa ľudia zastavil pri hrobe, zamysleli sa a uvedomili, ako náš život rýchlo plynie.

Cesta do Prahy sa odkladá

Kreatívna kvetinárka netají, že opatrenia vlády za ostatné dni jej padli veľmi nevhod. "Chystali sme sa 14. júla, v deň nedožitých 82. narodenín do Prahy. Kvôli karanténe to však nebolo možné, nechceli sme, aby naša prevádzka ostala na dlhší čas zatvorená. Zvažovali sme s manželom rôzne alternatívy, napokon sme sa dohodli, že do Česka nejdeme, a nerobila som ani veniec. Je mi to veľmi ľúto, ale nedalo sa to ináč zariadiť," hovorí sklamane. Dodáva však, že v deň narodenín si svojho miláčika pripomenula. "Počúvala som jeho piesne, zapálila si k tomu sviečku a spomínala... Duchovne som pritom s ním komunikovala, napríklad aj o tom, že mi veľmi chýba, že jeho piesne sa pomaly vytrácajú z rádií, ale aj o inom, čo súvisí s touto, pre mnohých, nenahraditeľnou osobnosťou," uzavrela Ľubica.

