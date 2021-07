Adrianu Krajníkovú z Košíc do 23. októbra 2020 poznal len málokto. Žena, ktorá sa predstavovala ako advokátka, sa zviditeľnila tým, že rodičke v košickej univerzitnej nemocnici radila, aby si nenasadila rúško a odmietla testovanie na koronavírus. Najnovšie opäť šokovala verejnosť. Zákazy pre ňu neplatia...

Advokátka, s prezývkou nulitná, začala pred časom masívnu kampaň, vyzvala tých, ktorí majú akýkoľvek problém pre nenosenie rúška, chýbajúce potvrdeniu o testovaní a iné, čo súvisí s Covid - 19, ju kontaktovali a ona bude konať a podá žalobu na štát. Vyhlásila tiež, že bude vymáhať odškodné za porušenie práv svojich klientov.

Povesť rebelky

Krajníková dlhodobo verejne, na sociálnej sieti, ale aj v konšpiračnom rádiu, vyzýva ľudí na odpor proti testovaniu, očkovaniu a nedodržiavaniu vládnych nariadení. Poíícia ju začala riešiť, ale ona si poštu on nich nepreberá. Slovenskú advokátsku komoru (SAK), ktorá združuje advokátov i advokátskych koncipientov, vzápätí zahltili sťažnosti. Výsledok nedal na seba dlho čakať. Komora v januári pozastavila Krajníkovej výkon advokácie. Aj preto, mimoriadne čudne vyznieva status, ktorý uverejnila na sociálnej sieti 10. júla, počas protestov občanov, ktoré sa konali v niektorých slovenských mestách: "Milí priatelia, pozdravujem vás všetkých, ktorí ste na proteste v Bratislave. Vzhľadom k záplave covidových vecí, vašich žalôb, odporov, odvolaní, sťažností, lehôt s tým súvisiacich neviem nohu vytiahnuť z kancelárie. Aj teraz píšem, ale sledujem vás z Košíc. Každý robíme na svojom fronte... Pozdravujem ešte raz, a posielajte mi raporty!"

Komoru vôbec neberie vážne

Z vyjadrenia Krajníkovej vyplynulo, že rozhodnutie SAK ju nijako neobmedzilo, a ona riadne pracuje ďalej. Oslovili sme preto hovorkyňu komory, Alexandru Donevovú, tá Plus JEDEN DEŇ potvrdila, že až do právoplatného rozhodnutia v disciplinárnych veciach, stopka stále platí. "Advokát s pozastaveným výkonom advokácie nemôže túto naďalej vykonávať, ak tak robí, zakladá to možnosť disciplinárneho priestupku, alebo prípadne aj trestného činu neoprávneného podnikania. Komora v takých prípadoch pristúpila k ďalším krokom," vysvetlila hovorkyňa. "Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti A. K. sme podali na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK, ako možné disciplinárne porušenie predpisov a advokátskej etiky,“ spresnila Donevová.

Viac fotografií nájdete TU ►►►►►

Len rečičky?

Advokátka tesne potom, čo bolo vydané rozhodnutie vyhlasovala, že podáva žalobu na konanie komory. Podľa všetkého však išlo z jej strany len o vyťahovanie sa pred svojimi obdivovateľmi, keďže hovorkyňa potvrdila, že doteraz nemajú žiadnu oficiálnu informáciu o tom, že by v tejto veci padlo na komoru trestné oznámenie. Chceli sme poskytnúť priestor na vyjadrenie aj kontroverznej nulitnej Krajníkovej, napriek snahe sa ju nepodarilo zastihnúť.