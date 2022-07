Nulitná advokátka rozbehla v covidovom období na sociálnej sieti masívnu kampaň, v rámci ktorej vyzývala tých, ktorí mali problém pre nenosenie rúška, chýbajúce potvrdenie o testovaní a iné, čo súviselo s COVID-19, aby ju kontaktovali. Následne vďaka splnomocneniu podávala v mene týchto klientov žaloby proti štátu a vymáhala odškodné za porušenie práv svojich klientov...

Nekompromisná inštitúcia

Slovenská advokátska komora v januári 2021 na základe množiacich sa sťažností pozastavila Krajníkovej výkon advokácie. Tej to však vôbec neprekážalo, rozhodnutie nebrala vážne a "úradovala" ďalej. "Advokát s pozastaveným výkonom advokácie nemôže túto naďalej vykonávať, ak tak robí, zakladá to možnosť disciplinárneho priestupku alebo prípadne aj trestného činu neoprávneného podnikania," znelo vtedajšie vysvetlenie SAK. Advokátka tesne potom, čo jej bola vystavená stopka, povedala, že podáva žalobu na konanie komory. Doteraz to však neurobila.

Právne služby vymenila za cestovný ruch

Adriana Krajníková, v minulosti až príliš aktívna na sociálnych sieťach, sa podozrivo odmlčala. Namiesto ponúkania svojich právnych služieb láka ľudí na Azúrové pobrežie, kde, ako tvrdí, žije 15 rokov. Či sa jej v novom biznise darí, sa nám nepodarilo zistiť, keďže nebola vôbec zastihnuteľná.

Stopka trvá

Stanovisko však Plus JEDEN DEŇ poslal mediálny odbor Slovenskej advokátskej komory. Ten potvrdil, že Krajníková stále nie je oprávnená vykonávať advokáciu. "Proti menovanej bolo a je stále vedených viacero disciplinárnych konaní. Niektoré z nich už boli ukončené (uložené pokuty/verejné napomenutie), no v iných ešte konania prebiehajú. V súvislosti s výkonom advokácie počas trvania jej pozastavenia komora eviduje viacero podnetov. Tieto sme prešetrili a na základe nich bolo začatých viacero disciplinárnych konaní. Komora zároveň podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedovoleného podnikania..." informovali z komunikačného.