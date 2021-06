Pani, ktorá si želá ostať v anonymite si zaspomínala na Deň matiek, nedeľu 9. mája.

Zvláštne prebudenie

Priznáva, že veľmi rada spí. Keď cestuje, alebo ide na výlet, manžel ju vždy musí budiť. "V danú nedeľu som sa však prebudila sama, a v naozaj neobvyklom čase, bolo niečo po štvrtej ráno. Neviem to presne špecifikovať, ale bola som nesvoja, snažila som sa zaspať, ale nešlo to, aj preto, hoci nerada, po chvíli som vyliezla z postele. Keď som prechádzala okolo okna, pozrela som sa, ako je vonku. Bolo ešte šero, slnko nikde... Keď som sa rozhliadla, všimla som si na cintoríne, pri hrobe Lučanského skupinu ľudí. Nechápala som, čo sa tam deje. Až neskôr mi došlo, že otvárajú hrob. Bolo to desivé, bála som sa. Nikdy predtým som nič také nevidela, dokonca ani vo filme," rozpráva, a pri spomienke, ako keby ňou mimovoľne lomcovala zimnica.

Viac fotografií k téme nájdete v galérii ►►►►►

"Mala som pocit z toho čo som videla, že síce svoju prácu robia presne, ale chvatne. Občas sa niekto z prítomných obzrel dookola, zrejme, či neuvidí niekoho z domácich. Keďže hlina bola kyprá, neudupaná, nebolo po dáždi, netrvalo dlho a bola von. Potom rakvu naložili do vozidla popradskej pohrebnej služby, ktorej šéfuje sesternica nebohého Milana (jej názov máme v redakcii - pozn. red.). Neskôr som sa dozvedela, že celú „akciu“ mala pod palcom okrem nej aj Milanova sestra,“ tvrdí žena, ktorá priebeh exhumácie sledovala.

TU čítajte, čo následovalo po tom, čo ostatky nebohého odviezli ►►►►►

Nič nehovor!

„Muž mi povedal, aby som to radšej nikomu v obci nehovorila, lebo nemôžem vedieť, čo je za tým. Po Štrbe sa neskôr rozchýrilo, že ten čas bol zvolený zámerne,"hovorí svedkyňa.



TU čítajte prečo sa exhumácia uskutočnila v takom neobvyklom čase ►►►►►

Starosta Štrby tesne potom, čo rodina zverejnila na sociálnej sieti informácie o tom, že ostatky Milana Lučanského pochovala v Martine, pre Plus JEDEN DEŇ uviedol: „Je to záležitosť rodiny, obec s tým nemá nič spoločné. Bolo potrebné k tomu potvrdenie hygienika, čo príbuzní doložili, o termíne nehovorili, viac nemám čo k tomu dodať,“ zdôraznil vtedy Michal Sýkora.