DFN podstúpila v roku 2003 ako prvá na Slovensku „plán optimalizácie siete“, ktorý verejnosť spozná pod názvom „guľový blesk“. Jeho súčasťou malo byť rozšírenie lôžkovej kapacity, ktoré sa však neudialo. Nemocnica tým prišla o oddelenia, ktoré do dnešnej doby nikto plnohodnotne nenahradil.

Skúška nie ohňom, ale covidom

Mimoriadne dramatická situácia bola počas covidového obdobia. "Práve pandémia odhalila závažné nedostatky v technickom stave onkologického oddelenia a oddelenia pre predčasne narodených i kriticky chorých novorodencov, Kliniky detí a dorastu a Detského infekčného oddelenia, ktoré je jediným samostatným pracoviskom u nás," vysvetľuje riaditeľ DFN Andrej Koman. Dodáva, že majú pripravený projekt, ktorý získal najvyššie bodové hodnotenie projektov zdravotníckych zariadení v SR. Projekt nadstavby sa uchádzal o prostriedky z Plánu obnovy. Mal napraviť všetky nedostatky ktoré preveril čas. "Bohužiaľ, finacie z tohto zdroja smerujú inam. Frustrácia lekárov sa prejavila aj tým, že mnohí dali výpovede," zdôraznil Koman. Medzi nimi sú aj primárky obidvoch oddelení Chovanová a Halušková.

Ako v minulom storočí...

Mali sme možnosť nahliadnuť na detskú onkológiu a realita predčila naše očakávania. Matky a otcovia ťažko chorých detí so slzami v očiach hovorili o stiesnených podmienkach, keď namiesto dvoch postelí sú tam tri a to aj na úkor skrine, o minime intimity, provizórnych lôžkach, nevybalených kufroch, neustálom sťahovaní. Mimoriadne psychicky náročné je to najmä preto, že nad tým všetkým visí strach o život ťažko chorého dieťaťa. Potvrdila to Košičanka Ivana, mama sedemročného chlapčeka. Žena je v nemocnici so synom už šesť týždňov.

(Ne)dôstojný odchod

Personál je nemohúci, robí maximum, ale vyhovieť každému nemôže, keďže je limitovaný práve nedostatkom miesta. "Bolestivé je to v prípade ak príbuzní malého pacienta v terminálnom štádiu choroby sa chcú s ním rozlúčiť v úzkom rodinnom kruhu, aj si poplakať, ale nie je to možné, keďže chýba tu intimita a súkromie. V prípade našich pacientov nehovoríme o pár dňoch, ale mesiacoch hospitalizácie," hovorí súcitne primárka Viktória Halušková.

Mikročakáreň

Emotívne rozpráva o malej, ťažko vetrateľnej čakárni pred ich oddelením, ktorá je stále plná. "Denne sa v nej premelie množstvo ľudí. Čo nie je dobre, že sa tu stretávajú deti po aplikovaní chemoterapie s tými, ktoré prišli na kontrolu, prípadne noví pacienti na stanovenie diagnózy. V pláne bolo vybudovanie traktu so samostatným vchodom, aby malí pacienti s doprovodom nemuseli prechádzať cez množstvo chodieb a okolo ambulancií špecialistov. Padlo to," povie sklamane.

Čítajte ďalej o "univerzálnej" miestnosti na oddelení i výzv riaditeľa DFN >>>