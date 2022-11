Manželia netaja, že informácia o tom, že na ceste sú štyri detičky, ich poriadne zaskočila. „Bol to najprv šok. Celkom rýchle sme však informáciu spracovali, a od prvej chvíle sme sa tešili,“ tvrdí Nikola. Dominik k tomu pridal. „Boli to spočiatku zmiešané pocity, ale obavy z nepoznaného určite prevýšila radosť." Pre prvorodičku Nikolu bolo síce tehotenstvo náročné, ale zvládla ho bez väčších zdravotných komplikácií.

Veľké tajomstvo

Spomína na to, aké neľahké boli prvé týždne po tom, keď sa dozvedeli, že čakajú štyri prírastky naraz. „Vtedy sme si ešte to tajomstvo museli držať len pre seba. Najbližším sme sa chceli zveriť až po prvom trimestri, takže ten začiatok bol ťažký. Aj neistota, či bude všetko v poriadku aj to, že sa nemôžeme s nikým o to podeliť.“ Rodiny oboch manželov však po oznámení nie celkom bežnej správy zareagovali úžasne a mladá 6-členná rodinka má plnú podporu z oboch strán.

Mnohodetné rodiny

„Keď sme to povedali našim, prepukla obrovská radosť. Nenašiel sa nikto, kto by nás nepodporil a to bolo pre nás v danom momente nesmierne dôležité. Prispelo to k rýchlejšiemu vyrovnaniu sa so situáciou,“ spomína novopečená mama. Napokon, niet sa čo diviť. Dominik má päť súrodencov a ona sama pochádza z 12-tich detí.

Dedko sa vnúčat nedočkal

„Obdivujem moju mamku a ocka, ktorí nás dvanástich vychovali, veľmi si ich vážim za všetko, čo pre nás urobili,“ rozpráva mamička štvorlístka. Smutne poznamená, že jej ocko ich už žiaľ opustil. Deti sa narodili v 32. týždni tehotenstva, cisárskym rezom, keďže jeden z plodov začal výraznejšie zaostávať v raste. Pôrodná hmotnosť deti bola od 1150 do 1750 gramov.