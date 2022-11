Tradíciu dedikovania apartmánov (venovania, pomenovania, zasvätenia - pozn. red.) významným osobnostiam českého a slovenského kultúrneho a spoločenského života, ktoré majú k hotelu blízko odštartovali v roku 2018 po rozsiahlej rekonštrukcii interiérov.

Vyberaná spoločnosť

V luxusnom tatranskom hoteli v Starom Smokovci, ktorý je svojím secesným štýlom neprehliadnuteľný, k apartmánom kráľa komikov Vlastu Buriana, olympijských víťazov Emila a Dany Zátopkovcov, herečky Emílie Vášáryovej a speváčky Lucie Bílej, tak najnovšie pribudli ďalšie dva – dedikované Miroslavovi Donutilovi a Danielovi Hevierovi.

Nadšený herec

Populárny český herec to vníma ako veľkú poctu. „Je to prekrásny pocit. Tá spoločnosť je úžasná a ja som poctený, že môžem byť jej súčasťou,“ uviedol počas svojej návštevy Starého Smokovca. S hotelom sa zoznámil počas pobytu pri natáčaní komédie Román pre mužov. Našiel v ňom všetko to, čo od hotela očakáva. „Na prvom mieste mi vždy napadne mäkká posteľ, potom komfort hotela, na to v pokročilom veku veľa dáte, viaže sa to k perfektným raňajkám, výbornej reštaurácii. A mám rád, keď hotelová izba má terasu alebo balkón, odkiaľ je pekný výhľad – a ten je tu teda prekrásny,“ zhodnotil pri pohľade na tatranské štíty a krásny starobylý smokovecký kostolík. A odkaz hosťom, ktorý sa v „jeho“ apartmáne ubytujú? „Vďaka tomu, čo sa stalo, mám k tomuto apartmánu taký majetnícky, domovský vzťah. Tak, aby mi tu neurobili neporiadok,“ dodal s úsmevom obľúbený herec.

Prím textára

Prvým spisovateľom vôbec, ktorý má v grandhoteli svoju dedikovanú izbu sa stal spisovateľ a textár Daniel Hevier. Keďže je známy najmä ako autor literatúry pre deti, izba je rodinná. „Som dojatý, je to pre mňa pocta aj také zadosťučinenie, že niekto si všimol moje aktivity a chcel, aby som tu bol tak na dlhšie. A myslím na tých ľudí, ktorí tu budú na pobyte. Preto som sa usiloval poskytnúť im aj nejakú pastvu pre oči – aby videli moje obrazy, fotografie, aby to bolo trošku veselé. A keďže je to rodinná izba, aby to bolo aj pre deti. Doniesol som aj svoje vysvedčenie z deviatej triedy, aby mohol nejaký syn alebo dcéra rodičom povedať – pozri, aj Hevier mal dvojky,“ hovorí s úsmevom textár a spisovateľ.

Hra so slovami

Súčasťou výzdoby izby bude špeciálne na túto príležitosť zložená Óda na Starý Smokovec, v ktorej sa pohral so slovíčkami a ich významami. „Starý Smokovec sa síce volá Starý, ale prináša mladosť. A občas sa zmení na Zmokovec, keď je tu hmla alebo tu občas prší, ale ľudia môžu mať vždy to slniečko v sebe,“ vysvetlil.

O špecialitách podľa chutí osobností, ktoré navštívili hotel v minulosti, čítajte TU! Zahlasujte tiež v našej ankete! >>>