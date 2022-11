Záujemcom tradične firma ponúka na prenájom sto stromčekov v nádobách. Rezervovanie ihličnanov je jednoduché.

Zaujali smreky

„Na našej stránke je vyobrazená ponuka. Každý stromček má svoje individuálne číslo a je samostatne nafotený. Všetko sú to smreky pichľavé. Osvedčili sa nám najmä preto, že sú odolné a vizuálne pekné s krásnou striebristou farbou ihličia. Ak by niekto mal záujem o iný druh kontajnerového stromčeka, môže si vybrať z ponuky nášho záhradného centra, ale len na priamy predaj," informoval hovorca SMsZ Peter Sasák. Doplnil, že na mieste je k dispozícii viacero druhov jedlí, smrekov a borovíc, ale pri nich už nezabezpečujú služby spojené s prenájmom, ktorého cena bola tento rok stanovená na 45 eur.

V domácnostiach zostanú stromčeky zhruba 4 týždne. "Ich rozvoz začneme robiť od 15. do 22. decembra v čase, na ktorom sa dohodneme s prenajímateľom. Odvoz sa začne po sviatku Troch kráľov," spresnil Sasák. Uviedol, že stromčeky ostanú najprv u nich, aby sa aklimatizovali, následne na jar ich vysadia do vlastnej okrasnej škôlky, kde sa úplne zregenerujú. V cene prenájmu je zahrnutý nielen dovoz a odvoz ihličnanu, ale aj krátka inštruktáž o tom, ako sa majú o neho ľudia postarať.

Starý rekord (zatiaľ) neprekonali

Záujem Košičanov o túto najekologickejšiu alternatívu zabezpečenia si vianočného stromčeka je veľký. "Určite by sme dokázali prenajať aj väčší počet, ale už aj pri tom súčasnom narážame na naše personálne a technické možnosti. Do budúcna sa nebránime navýšeniu množstva ihličnanov. Závisí to však od mnohých okolností,“ prízvukuje hovorca.

Rekord padol v roku 2016, keď sa všetky stromčeky rozchytali po dvoch hodinách.

