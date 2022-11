To, že chýry o jeho podlomenom zdraví sú pravdivé sme sa presvedčili na vlastné oči.

Bytovka v centre

Vybrali sme sa za Dobroslavom Trnkom (59) do Šamorína (okres Dunajská Streda), kam sa presťahoval spolu s manželkou Zuzanou v máji 2022. Byt manželov sa nachádza v rušnej časti mesta na druhom poschodí, v staršej, asi dvadsaťročnej luxusnejšej bytovke. Mesto je vzdialené len necelých 5 kilometrov od obce Hamuliakovo, kde v minulosti Trnkovci bývali. Zatiaľ čo dom vlastnil syn Dobroslava Trnku Jakub, nová nehnutelnosť je písaná na obidvoch manželov. Na zvončekoch meno Trnku chýba.

Poznávacie známenie

Keďže z bloku nikto nevychádzal ani nevstupoval do vnútra neostalo nám nič iné len čakať. Po zhruba dvoch hodinách sa objavil vo dverách (na prvý pohľad) starý zhrbený muž, ktorý kráčal pomaly, opierajúc sa o paličku. Nebyť psíka, ktorého mal na vodítku, zrejme by sme "starca" v teplákoch, tričku, mikine, v tenkej vetrovke so šiltovkou na hlave nechali bez povšimnutia. Štvornohý miláčik však prezradil svojho pána, keďže zábery bývalého prokurátora s rovnakým psom sa objavili v minulosti kde-kade.

Vychudnutý a zničený

Nevedno či sa pod výzor a výraznú zmenu Trnku podpísala choroba alebo obžaloba, ktorej čelí. Bývalý generálny prokurátor na krátkych úsekoch, ktoré prechádzal so psíkom, sa niekoľkokrát zastavil a oddychoval. Opieral sa jednou rukou o palicu a druhou o okennú parapetu. S očami upretými do zeme vyzeral, že lape po dychu. Po chvíľke, keď sa trošku pomotal so psom v okolí bytovky, prišiel k autu striebornej farby na ktorej mal ešte stále tabuľky s evidenčným číslom z okresu Senec (z čias, keď ešte býval v Hamuliakove), nasadol do vozidla, pes sa postavil vedľa neho a odišli nevedno kam.

Stratil reč?

V minulosti komunikatívny Trnka je teraz skúpy na slovo a odmieta sa vyjadrovať k čomukoľvek, čo sa spája s jeho menom. Rovnaký postoj zaujal aj k otázkam, ktoré súvisia s predajom domu v Hamuliakove a kúpou bytu v Šamoríne. "V snahe, aby sa nehnuteľnosť čím skôr predala a rodinu nezaťažovali obhliadky záujemcov, rozhodli sa poveriť predajom renomovanú realitnú kanceláriu. Obchod sa podaril v relatívne krátkom čase, už v apríli. A nielen predaj, ale aj kúpa nového bývania v Šamoríne. Všetko bolo vybavené v apríli, potom sa už len čakalo na zápisy do katastra," hovorí zdroj z prostredia Trnkovcov, ktorý si pre chúlostivosť témy, želá ostať v anonymite.

Z luxusu do bytovky

"Dnešné bývanie Slava je neporovnateľné, čo do rozlohy a dispozície s domom. Ten bol päťizbový, mal vnútorný osvetlený bazén s protiprúdom, patrila k nemu aj dvojgaráž, bol naozaj veľkorysý, zhruba 225 m², plus k tomu dvor a záhrada o rozlohe takmer 700 m²," znie opis nášho zdroja s dodatkom, že šamorínsky byt je oveľa menší, nemá ani 100 m², čo je podstatný rozdiel oproti minulosti.

Obžaloba a postih

Bývalý šéf Generálnej prokuratúry (GP) Trnka momentálne čelí obžalobe zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. V danej kauze je mu kladené za vinu, že nahrávku Gorily namiesto jej riešenia ju uschovával v trezore na pracovisku. Obžalovaný vinu popiera a tvrdí, že je nevinný. Napriek tomu má pozastavený výkon funkcie prokurátora, pričom bol preradený z GP na Krajskú prokuratúru v Žiline. Pocítil to aj na plate, ktorý tvorí len 30 percent toho pôvodného, čo môže byť asi tisíc eur.

