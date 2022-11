Herečka, speváčka a recitátorka Zuzka Ogurčáková († 22) zo Spišskej Novej Vsi zomrela 18. septembra náhle a nepochopiteľne na priechode pre chodcov. Vydýchla naposledy len pár metrov od domu, kde bývala so svojimi najbližšími. Talentované dievča mali ľudia radi, čo sa prejavilo na pohrebe. Miestni tvrdili, že na nič podobné si nepamätajú. Veľká účasť smútiacich a nervy trhajúci nárek matky a starkej.

Zuzka dlho nemala hrob, keďže rodina sa rozhodla pre spopolnenie. Toto je však už minulosťou.

Miesto, kde môžete plakať

Staršia sestra nebohého dievčaťa zverejnila pred niekoľkými hodinami na sociálnej sieti informáciu, že miesto posledného odpočinku sa nachádza na Novom cintoríne v Spišskej Novej Vsi. Klára pre lepšiu identifikáciu pridala aj fotografie jednoduchého urnového hrobu. Na sivej zrnitej mramorovej doske je čierna obruba s ležatým náhrobkom. Na ňom je farebná fotografia usmievajúcej sa svetlovlásky. Pod ňou sú dátumy narodenia i úmrtia Zuzany.

Slzy, lienky i anjel

Hrob zdobí venček v tvare srdca z imitácie prútia, ktorý zdobia lienky, biele voskové ruže a čipková mašľa pripomínajúca motýľa. Okrem kahancov a kytice umelých slnečníc niektorý z návštevníkov hrobu tam pridal sošku malého anjela a pohár s drobnými kryštálmi, ktoré sú rozsypané aj po tabuli a navodzujú dojem, že sú to slzy. Pri pohľade na foto dievčaťa s kyticou kvetov v rukách sa ani nechce veriť, že odišla do nenávratna.

Pehavky rozlúčila tragédia

Na profile Kláry, ktorá je výtvarníčka rovnako ako jej mama Janka, musí udrieť každému do očí jej profilová "fotka". Tvorí ju obraz, ktorý namaľovala mladá umelkyňa. Vyobrazila na ňom seba spolu s nebohou sestrou, keď boli ešte spolu a šťastné. Zachytenie podoby dievčat je až neuveriteľne verné. Nechýbajú im na tvárach pehy, ale ani piercing, ktorý ryšavka nosí.

VO VIDEU JE ÚRYVOK Z DIVADLA POÉZIE, KDE SA ZUZANA PREDSTAVILA: POŠLA DEVA DO TURCA

Ostalo len spomínanie

Zuzana bola študentkou Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tesne po jej náhlom skone sa ozvali nielen spolužiaci, ale aj pedagógovia, ktorí neskrývali obrovský smútok nad jej náhlym skonom. To, že na dievča nezabúdajú ani s odstupom času, svedčí spomienkové pásmo (P)OHYBY SLOV, ktoré venovali zosnulej (spolu)žiačke. Marcel zasa pridal báseň o priechode, na ktorom Zuzana vydýchla naposledy...

Marcel Páleš: PRIECHODY PRE CHODCOV NÁDEJE /venované Zuzane Ogurčákovej 1999-2022/ Možno si si v myšlienkach niesla plán na nedeľný večer Možno ti tam bzučali verše ktorými si mala excelovať v Prahe Možno si drobnou úvahou pohládzala čosi z krásy všednosti Možno tam bdelo iné Možno Prejsť zo strany na stranu býva niekedy nemožné Priechody medzi brehom a brehom neponúkajú vždy monotónnu zebru ani farebný semafor Ktosi ťa pozve a ty musíš Bez rýmu čo by sa preryl do nádeje Štvrtok si nám čítala básne a v nedeľu zostal z teba len hlas v rozhlasovej nahrávke a úsmev na fotkách a srdce v srdciach čo prebíja plač Rozžitý čas sa mení na aforizmus o ukončenom bytí Zuzana ty už vieš o konci viac ako my o začiatkoch Už sa nám usmievaš zo strany kam sa vchádza priechodmi pre chodcov nádeje Tej ktorú si siala hlboko slovom Zuzana musíme ďalej ukladať kroky vpred A aj za teba vďačne Preniesť si na svoju stranu ľahkosť bytia ktorou si dobíjala okolitý svet Nenechať sa odbiť neúspechmi Možno si si vtedy v myšlienkach niesla úryvok z básne ktorú ešte život nestihol napísať Možno si ju musela najprv neprežiť Možno tam bdelo iné Možno Tam na priechode pre chodcov nádeje

Záver vyšetrovania je v nedohľadne

Vodič (50) z okresu Spišská Nová Ves viedol osobné motorové vozidlo značky Volvo po kruhovom objazde, z ktorého odbočil na Mlynskú ulicu a približne po 70 metroch narazil do chodkyne, ktorá prechádzala po riadne vyznačenom priechode pre chodcov. Kto očakával, že vyšetrovanie prípadu polícia uzavrela, mýli sa. "Vyšetrovanie tejto tragickej dopravnej nehody ešte nebolo ukončené. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru zdravotníctva, odvetvia súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy. Po doručení výsledkov znaleckých posudkov a vyhodnotení ich záverov bude vyšetrovateľom rozhodnuté o ďalšom konaní," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

