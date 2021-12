Verejnosť sa pýta: "Kde sú pľúcne ventilátory s prevratnou metódou, o ktorých sa vlani toľko hovorilo?"

V sklade, namiesto pri lôžku

Spoluautor unikátnej metódy pľúcneho ventilátora Chirana Aura V, prednosta Ústavu lekárskej fyziológie UPJŠ v Košiciach profesor Viliam Donič hovorí, že mnohé prístroje skončili zastrčené v skladoch a kde-kade na oddeleniach nemocníc. Dôvodom je nedostatok školeného personálu, ktorý by ich vedel obsluhovať. "Už vtedy, keď sme predstavili metódu na princípe, ktorej pracuje uvedený špičkový ventilátor, sme prišli s ponukou školenia pre personál. Ono to však vtedy len tak prešumelo, keďže situácia s počtom chorých na Covid – 19 a tých, ktorí vyžadovali pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, bola neporovnateľná s tým, čo tu máme dnes. Vypracovali sme metodiku, postavili trenažér i laboratórium. Tí, ktorí sa vtedy stihli vyškoliť, dnes samostatne a efektívne pracujú s novým typom ventilátorov a ventilujú pacientov našou účinnou 4LV metódou, z čoho vyplýva, že naozaj má význam, aby sa rozšírila u nás i vo svete. My, ako autori metódy a pokračovatelia myšlienky programovanej viac hladinovej pľúcnej ventilácie Pavla Töröka, ktorý s ňou prišiel ako prvý na svete, máme o to záujem,“ hovorí rozhodne.

Situácia je vážna

Vedec a lekár dodáva, že je na škodu pacientov, že nedokážeme využiť niečo, čo sa dokonca u nás vyrába. „Kedy už konečne pochopíme, že najlepšie a najrýchlejšie dokážu zaškoliť intenzivistov a anestéziológov, aby vedeli s touto ventiláciou správne pracovať práve jej tvorcovia?" Je predsa nemysliteľné, aby ventilátory namiesto pomoci pacientom, zapadali niekde prachom. Máme informácie, že dokonca sa ich personál bojí, čo i len zapnúť, keďže sú pre neho španielskou dedinou," netají nespokojnosť. Zdôrazňuje, že na zaškolenie bol vhodný čas v pokojnejšom období, kedy mala prebiehať príprava na ďalšiu vlnu pandémie, avšak podľa zásady, keď nehorí, hasičov nepotrebujeme, dopadlo aj (ne)zaškoľovanie personálu na obsluhu ventilátorov.

Zahraniční sa školia, domáci prizerajú?

Donič nechce nikomu vstupovať do svedomia, ale hovorí, že na zaškolenie poukazoval s tímom celý čas. "Niektorí to stihli. Keď to zvládli oni, dokážu to aj ďalší. Tento ventilátor je určený pre najťažšie stavy a patrí do rúk intenzivistov a anestéziológov. Prof. Aspazija Sofijanová, riaditeľka Detskej Univerzitnej nemocnice v Skopje v Severnom Macedónsku, ktorá je intenzivistka a anestéziológička sa to naučila u nás za týždeň, vrátane teórie, praktických ukážok na trenažéri a následne praxe pri lôžku pacienta. Teraz školí svojich kolegov, ako používať 4 ventilátory Aura V, ktoré tam majú."

