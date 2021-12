Guru sa však nerozhodol obdarovať deti v zariadeniach, v ktorých vyrastal, ale vybral si Detský domov Ilava-Klobušice, ktorý je k jeho bydlisku najbližšie.

Musíme si pomáhať

"Myslím, že je prirodzené, aby si ľudia navzájom pomáhali a obzvlášť, ak sa to týka detí. Pravidelne pripravujem päťdesiat balíčkov. Už tradične mi pritom pomáha môj kamarát František Kabrheľ Versače, s ktorým som účinkoval v televíznej reality šou a naše priateľstvo vydržalo až doteraz," rozpráva Milan. Dodá, že Kabrheľ pricestuje k nemu na jeden deň a pomáha mu s balením.

Vtipný Versače

Guru chváli šikovnosť, kreativitu a zábavnosť Kabrheľa. "Vždy sa pri práci nasmejeme, keďže Fero je veľmi vtipný, a potom nám aj práca ide viac od ruky. Je to fajn, lebo dôvodov na smiech neprináša obchodníkom súčasné obdobie a s ňou súvisiace obmedzenia. Chcem preto potešiť aspoň tých najmenších, aby som nesklamal ich očakávania. Nakúpili sme ovocie, sladkosti, oblečenie, hračky a všetko to pekne zabalili. Pani riaditeľka z domova si vždy príde po balíčky a v mojom mene ich deckám odovzdá," spomenie prekvapujúcu informáciu.

Bolestné spomienky

Pýtame sa, prečo Guru nezájde k deťom sám osobne. "Nemôžem, rozplakal by som sa tam, spomenul by som si na to, keď som bol na ich mieste. Tieto spomienky ma vždy zabolia. Som veľmi citlivý, a preto im nechcem pokaziť radostné chvíle pri stromčeku tým, že tam budem nariekať," povie dojatý Danihel. Je rád, že teraz sú iné možnosti, ako boli za jeho čias a mnohé firmy i jednotlivci štedrejšie podporia tých, ktorí to potrebujú. "Som preč z decáku už 25 rokov. V minulosti nebolo zvykom, že by sponzori alebo nejakí donori nosili do domova darčeky, aspoň ja si na to nepamätám," loví v spomienkach.

