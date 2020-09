Veľká sláva okolo prevratného vynálezu, ktorý podľa autorov môže výrazne prispieť k záchrane života a zdravia pacientov s COVID -19, nevedno, prečo časom opadla a na ľudí, ktorí sa o tento úspech pričinili, sa ako keby zabudlo.

Výrobca CHIRANA Medical, a.s. Stará Turá však nezaháľa a pracuje odvtedy na plné obrátky. "Aktuálna denná kapacita predstavuje 7-8 kusov dýchacích prístrojov. Od vypuknutia pandémie COVID -19 do konca minulého týždňa sme vyrobili 495 ventilátorov. Na základe objednávky vlády SR išlo z toho do slovenských nemocníc 347 kusov viachladinových pľúcnych ventilátorov, zvyšok bol určený na export," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ finančný riaditeľ CHIRANA Medical, a.s. Stará Turá Oskar Baranovič. Dodal, že nateraz neevidujú od štátu žiadne ďalšie objednávky týchto unikátnych prístrojov.

Brífing Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tému vývoj prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV navrhnutej skupinou lekárov a vedcov pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie na Lekárskej fakulte UPJŠ v spolupráci s vývojármi z Chirany-Medical a.s. Stará Turá, ktorá posúva hranice možností pľúcnej ventilácie u kriticky chorých pacientov. Zdroj: František Iván

Pocit krivdy

Odborná verejnosť si všíma, že vedci sa akoby ocitli na vedľajšej koľaji. "O ľuďoch, ktorí by mohli túto metódu ďalej rozvíjať, sa už nehovorí. Na tlačových konferenciách je v popredí len výrobca. Veď predsa keď Marconi vynašiel rádiové spojenie a uskutočnil prvý prenos, hovorilo sa o ňom, nie iba o výrobcovi, ktorý dodal do prístroja súčiastky," konštatuje odborník, ktorý si neželá byť menovaný.

"O tom, že by sa cítil niekto nedocenený počujeme prvýkrát... Naše osobné vzťahy napríklad s docentom Pavlom Törökom sú takmer rodinného charakteru a sme v dennom kontakte," tvrdí Baranovič.

Licencia Američanom

Náš zdroj však zotrváva na svojom. "Žiadny z vedcov nebol prizvaný v apríli na rokovanie o dodávke ventilátorov pre Slovensko, ale ani v auguste na prezentáciu pľúcneho ventilátora diplomatickým zástupcom vybraných krajín. Túto možnosť dostal jedine výrobca,"netají sklamanie odborník. Spomenie, že Chirana podpísala zmluvu s americkou firmou, ktorá bude vyrábať pľúcne ventilátory podľa slovenského patentu. Oskar Baranovič potvrdil túto informáciu.

"Ide o spoločnosť IPM. Fakt, že ideme transferovať slovenské technológie do USA je vecou veľkej prestíže pre našu spoločnosť i Slovensko ako také, a bezpochyby by malo byť veľkým zadosťučinením i pre samotného autora unikátneho režimu viachladinovej ventilácie, ktorý je integrovaný exkluzívne v našom dýchacom prístroji!"

Vládna návšteva výrobnej spoločnosti v Starej Turej, dôvodom bol záujem štátu o dodanie 300 ks špičkových prístrojov, ktoré sú obrovskou nádejou pre nakazených koronavírusom. Zdroj: archív Úrad vlády

Chýbajúce kapacity?!

Zaujímali sme sa, či by nebolo výhodnejšie vyrábať ventilátory u nás a predávať ich Američanom. "Žiaľ, naše kapacity tak personálne, ako i finančné a tiež priestorové sú obmedzené. Dokázali sme ich tento rok strojnásobiť, ale na uspokojenie globálneho trhu a hlavne v krátkodobých horizontoch sme žiaľ nemali relevantné možnosti, preto sme uprednostnili cestu licencie," dôvodí finančný riaditeľ.

Požehnanie autora vynálezu

Konštatuje, že na základe platnej licenčnej zmluvy všetky kroky ich spoločnosti sú robené vždy v súlade s platnými zmluvami a dohovormi, a v tomto prípade i vopred odsúhlasené autorom, Pavlom Törökom. " V našej spoločnosti neexistujú zmluvy staršie ako niekoľko rokov, pričom každá je priebežne spravidla na ročnej báze aktualizovaná a výnimkou nie je ani naša licenčná zmluva s docentom Törökom, ktorej posledný dodatok bol podpísaný 20. 5. 2020," znie stanovisko Chirany s tým, že spoločnosť vždy uprednostňovala cestu kompromisu a dobrých vzájomných vzťahov.

Pavol Török, autor metódy pľúcnej ventilácie. Zdroj: archív UPJŠ

Nezávislosť vďaka našim vedcom

Zaskočená odborná verejnosť prizvukuje, že práve vďaka tridsaťročnému výskumu Košičanov, Slovensko bolo v prvej vlne korony nezávislé na dovoze pľúcnych ventilátorov. "Nemuseli sme prosíkať , aby nám niekto predal ventilátory. Keď nedávno k nám prileteli špičkoví americkí manažéri, ale aj anesteziológovia, aby sa oboznámili s technológiou i obsluhou unikátnych ventilátorov, boli nadšení. Na tlačovke netajili, že nič podobné ešte nikde nevideli. Aj preto je smutné, že autor, ani výskumná skupina nedostali žiadnu podporu zo strany vlády, okrem prázdnych rečí. Vnímam to tak, že mediálna kampaň prebehla a vedci ostali mimo hry," skonštatoval odborník, ktorý je zvedavý ako dopadne posúdenie ich projektov, podaných v rámci nových výziev.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Podľa vášho názoru bolo správne posunúť licenciu Američanom? áno 6%

nie 88%

neviem to posúdiť 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: