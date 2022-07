Sústava troch v kaskáde umiestnených nádrží dokáže zachytiť takmer 50-tisíc m3 vody.

Príjemné s užitočným

Už na jeseň uplynulého roka boli doplnené o čerpaciu stanicu pre hasičskú techniku, aby mohli slúžiť aj ako odberné miesto požiarnej vody. „Tú je možné čerpať vrtuľníkmi s bambivakmi alebo cez čerpaciu stanicu potrubím z dna nádrže. Z pevného stojana môžu naberať vodu naraz až tri hasičské autá, čo je pri lesných požiaroch a potrebe rýchleho zásahu mimoriadne dôležité,“ informoval riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

Nie hasenie, ale polievanie

Práve druhý spomínaný spôsob si v tomto týždni otestovali príslušníci dobrovoľného Hasičského zboru z Demänovskej doliny. „V prvom rade sme si vyskúšali technické postupy pri rýchlom čerpaní vody. Potrebujeme to mať nacvičené tak, aby sme v prípade potreby vedeli byť pripravení zasiahnuť čo najrýchlejšie resp. pomôcť profesionálom. Cieľom nášho simulovaného požiarneho útoku našťastie nebol oheň, ale svahy, ktoré boli v rámci akcie Zelený Chopok zalesnené tisíckami malých stromčekov. Spojili sme tak príjemné s užitočným a hadicami sme dodali vodu na priľahlé svahy najviac zasiahnuté suchým počasím. Bol to síce netradičný, ale o to užitočnejší zásah, ktorý sme urobili po konzultácii s urbárom Ploštín a národným parkom,“ zhodnotil aktivitu veliteľ DHZ Demänovská dolina Michal Oško. Šikovní chlapi poskytli týmto krokom sadeniciam aspoň na krátky čas dostatok vlahy.