No, ale aby sme nepredbiehali. Po predpoludní kde bola možnosť zacvičiť si vodný aerobik, sa najmenší mohli vyšantiť pri penovej šou. Potom prišli dlho očakávaní olympijskí chlapci: hokejista Šimon Nemec a chodec Michal Morvay o ktorých autogramy a spoločné fotografovanie bol obrovský záujem.

Hviezdna Vlhová

Dvoch mladíkov vystriedala zlatá Petra, ktorá prišla netradične na motorke, aby v areáli vodného parku odhalila fotopoint – Termálne srdce Liptova, ani tu nechýbala autogramiáda. Pánov, bez ohľadu na vek zaujala predvádzacia akcia s automobilovým pretekárom Matejom Konôpkom.

Žena Liptova

Predprípravou na veľkolepý galavečer bola vernisáž obrazov. Tá musela uchvátiť nielen milovníkov umenia. Do galérie pribudol jedinečný obraz ženy, inšpirovaný regiónom Liptov. Ten vypravili do života soľou: jeho autorka, výtvarníčka Noémi Kolčáková spolu so speváčkou Sisou Lelkes Sklovskou a výtvarníčkou Ľubicou Skusilovou Rattajovou. Operná a muzikálová diva svojim bravúrnym spevom, ale aj celkovou choreografiou vystúpenia vyvolala u prítomných zimomriavky na tele. Sisa prítomné dámy zaujala nádherným a zaujímavým outfitom.

Keď velí leják

S pomerne dlhým časovým posunom a následne mohol začať Hviezdny GALAvečer, ktorým sprevádzal moderátor Rasťo Sokol. Na móle, ktoré bolo situované ako súčasť bazénov a v kombinácii noci a svetla pôsobilo priam magicky prítomní mohli vidieť módne kolekcie Borisa Hanečku, Lenky Sršňovej a Mišeny Juhász. Módnu prehliadku sprevádzalo vystúpenie speváčky Barbory Švidranovej so skupinou Basie Frank Band. Napriek poriadnemu lejaku, ktorý sa spustil, nikto z účinkujúcich nepoľavil a neschovával sa niekde pod strechou, ale fungoval tak, ako keby bola nádherná letná noc. Neskôr však časť divákov, ktorá s dekami na pleciach a pod dáždnikmi odolávala chladu a neustávajúcemu dažďu sa predsa len rozhodla opustiť svoje miesta v hľadisku.

O rok dovi...

Napriel dažďu tí skalní tam zotrvali ďalej, aby si ešte pozreli perfektne pripravené tanečné vystúpenie skupiny Credance, umelcov - akrobatov zo zoskupenia Vertigo a napokon úchvatnú ohňovú šou s perfektnou tanečnou choreografou Anta Agni. Zavŕšením večera bol ohňostroj. Komu sa nechcelo spať a mal chuť pokračovať v zábave, mohol, pretože DJ Tysker vedel trafiť každému do nôty a svoje čaro malo aj predvádzanie saunových rituálov. Samozrejmosťou bola bohatá ponuka jedál a nápojov. Organizátori a skalní návštevníci vodného parku na Liptove sa už teraz tešia na jubilejný V. ročník veľkolepého otvorenia novej letnej sezóny v Bešeňovej.

