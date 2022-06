Presne tak to fungovalo aj na nedávnej akcii vo vodnom parku na Liptove, kam boli twiinsky pozvané na otvorenie letnej sezóny.

Ochotný "ansámbel"

Rozvetvená rodina bola neprehliadnuteľná, keďže na rovnaké miesto ako Nízlovci zamierili aj iné celebrity. Debatám, postávaniu, chichotaniu dvojčiat nebolo konca kraja. Výnimkou však nebola ani nevrlosť najmenších členiek rodiny, ktoré občas prejavovali svoju nespokojnosť plačom. Daniela potvrdila, že to môže tak pôsobiť, že starostlivosť o vnučky je na pleciach starých rodičov, ale nie je to pravda.

Plánovanie funguje

Cestujú s nimi, len keď majú speváčky nejaké pracovné povinnosti. "Aj v Bešeňovej sme boli spolu, ale len preto, že sme potrebovali odbehnúť do Starej Ľubovne na detský festival, potom nás čakal galaprogram pri príležitosti otvorenia letnej sezóny na kúpalisku. Rodičia nám v tom čase strážili deti," povedala Daniela. Dodala, že pred odchodom majú všetko zorganizované a naplánované. "Určite nefungujeme tak, že z minúty na minútu sa zbalíme a cestujeme. Manažment musí byť, bez toho sa to nedá. Ak potrebujeme pomôcť, vtedy mamina vyberie dovolenku. U ocka je to jednoduchšie, keďže už je na dôchodku," vysvetlila ich fungovanie. Speváčky priznali, že ak sa niektorá z nich chce ísť niekam zabaviť, tá druhá ostane s obidvomi deťmi.

Vzťahy s expartnermi

Zaujímalo nás, či občas vypomôžu aj otcovia obidvoch dievčatiek Stano Lobotka (Linda) a Matúš Kolárovský (Nea). "Nie sú v zahraničí. Stana, ktorý je v Taliansku, klub určite nepustí. On vidí malú akurát tak po sezóne alebo na Vianoce. Teraz si ju zoberie na jeden-dva dni, aby mali nejaký ten vzťah. Som rada, bodaj by sa častejšie stretávali," prízvukovala Daniela. Sestra ju doplnila. "Matúš chodieva raz za čas. Poviem to tak, obaja otcovia prídu skôr na návštevu, než aby nám pomáhali." Daniela o tom, že by sa s futbalistom Stanom Lobotkom dala opäť dokopy, neuvažuje. "Niežeby som nechcela, ale neriešim to a nezamýšľam sa nad tým. Beriem to tak, že stalo sa, čo sa stalo, a život ide ďalej." Veronika k tomu pridala, že ona s Kolárovským funguje len v kamarátskej rovine. "Je otcom mojej dcéry a tak to aj ostane."

Náročný život samoživiteliek

Speváčky sú vďačné za pomoc svojim najbližším, ktorí im nikdy nevyčítajú, že nefungujú ako ostatné matky na plný úväzok. "Ono sa to ani nedá, keďže musíme zarábať, sme predsa samoživiteľky. Určite je to lepšie tak, keď ideme na 1-2 akcie týždenne, ako keby sme robili každý deň od 8 do 17, to by bolo na opateru a starostlivosť o deti oveľa náročnejšie. Aj keď máme nejaké instagramové spolupráce, tie robíme cez PC v home office alebo tam, kde sa momentálne nachádzame. Pozvania na akcie v ostatnom čase redukujeme, keďže chceme byť čo najviac s našimi deťmi," tvrdila Daniela, ktorej dcéra bude už od septembra škôlkarkou.

Zápis prebehol

"Zapísala som ju u nás v dedine. Prospeje jej to, keďže má rada deti a ich spoločnosť. Určite to pomôže aj mne lepšie skĺbiť pracovné povinnosti so starostlivosťou o dcéru," vysvetlila Daniela. Twiinsky však nezabúdajú ani na oddych. "V septembri by sme chceli ísť na dovolenku. Pravidelne sme cestovali do Turecka, ale tento rok uvažujeme o zmene, asi sa vyberieme na Cyprus. Kvôli deťom volíme kratšie lety. A keďže sme boli zvyknuté na spoločné dovolenky s rodičmi, určite pôjdu s nami aj oni," uzavreli svoje rozprávanie sestry, ktoré sebe a najbližším prajú hlavne zdravie a pokoj na duši.

