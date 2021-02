Lockdown je ako prezervatív! Tvrdý odkaz Matovičovi: Uznávaný primár mu to povedal jasne!

Plán vlády na boj s covidom zatiaľ nepriniesol očakávané ovocie. V nemocniciach je hospitalizovaný rekordný počet pacientov, z ktorých mnohí sú vo veľmi vážnom stave. Pribúdajú tiež mŕtvi.

Čo inde funguje, u nás nie

Verejnosť je znepokojená, že napriek lockdownu, ktorý trvá už takmer 10 týždňov, počty pacientov s covidom rastú. Lôžka v nemocniciach sú zaplnené a dosiahli svoje hranice, zlepšenie situácie nepriniesol ani Covid automat.

Dehonestovanie i urážka odborníkov

Slová premiéra Matoviča o tom, že chce pozvať všetky skupiny vedcov, aby si sadli za jeden stôl a povedali ako ďalej, vyznievali zvláštne najmä po tom, ako v pondelok zdôrazňoval, že keď nechal pandémiu na odborníkov, výsledky sa zhoršili. Na jeho slová zareagoval primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica Milan Kulkovský. "Vyhlásenia predsedu vlády, že za nepriaznivú situáciu a teda za množstvo úmrtí a plné nemocnice pacientov s Covid-19 môžu odborníci, považujem za hrubú urážku a dehonestáciu. Rozumiem tomu, že sa snaží zbaviť viny, je to prirodzené a pudové správanie, no ak je niekto predsedom vlády, mal by byť schopný dodržiavať určité hranice. Treba si uvedomiť, že odborníci navrhovali niečo iné, také riešenie, ktoré neprešlo politickým sitom," tvrdí Milan Kulkovský.

Prirovnanie k prezervatívu

Primár argumentuje tiež tým, že sám minister zdravotníctva sa vyjadril, že pred Vianocami navrhovali prísnejšie opatrenia a keď ich nepresadili, aj si poplakali. "Všetci veľmi dobre vieme, aké vzťahy v koalícii sú, "manželské problémy" sa nehanbia prezentovať aj na verejnosti. V konečnom dôsledku sú za súčasnú situáciu zodpovední všetci. Sám som zvedavý, kto sa stane ďalším obetným baránkom," pokračuje primár. Následuje veľmi neobvyklé prirovnanie. "Slovenský lockdown by som prirovnal k prezervatívu nasadenému na ruku. Bol použitý, no na nesprávnom úde. Výsledok dnes vidíme. Z môjho pohľadu vláda lockdown sabotovala množstvom výnimiek a minimálnou kontrolou. Prístup niektorých obyvateľov všetko ešte zhoršil," uzavrel renomovaný lekár svoj pohľad na vyjadrenia Igora Matoviča o "vine" odborníkov.

Predĺží sa stretnutie odborníkov?

Debata vedcov pokračuje aj dnes, preto ešte nie je známe, akým spôsobom chcú zvrátiť veľmi nepriaznivý vývoj pandémie u nás, kedy štatistické údaje v počte nakazených a hospitalizovaných posunuli Slovensko na nelichotivé prvé mieste vo svetovom rebríčku.

