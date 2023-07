Zrazu bola preč, bola mŕtva: Desivé slová dcér nebohej herečky Jany Šulcovej ×

Náhly koniec! Jana Šulcová († 76), hviezda komédie S tebou mě baví svět a seriálov Byl jednou jeden dům či My všichni školou povinní, navždy odišla. Bola to výborná herečka, žiaľ, nešťastie v láske ju zničilo. Zomrela však v čase, keď staré bolesti už preboleli a vyzeralo to, že zase bude lepšie. Posledné chvíle života prežila s tými, ktorých najviac milovala – s dcérami Terezou (51) a Rozáliou (48).