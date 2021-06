Sú nejaké všeobecné zásady, ktoré treba dodržať?

Všeobecná zásada je, že keď je vonku vyše 35 °C, je akákoľvej voda, ktorá je vonku pred nami, chladnejšia ako obvykle. Hovoríme o rozdiele teploty ovzdušia a vody. Preto treba vchádzať do vody opatrne a v žiadnom prípade neskákať hlavičku.

Čo znamená vchádzať opatrne?

Dôležité je neponoriť sa okamžite, lebo vtedy môže dôjsť k tzv. potápačskému reflexu, keď sa srdce na chvíľočku zastaví, čo je normálna reakcia neurovegetatívneho systému. Potom sa normálne rozbehne, ale pokiaľ je tam nejaká skrytá srdcová chyba, vysoký tlak alebo neliečená ischemická choroba srdca, nemusí sa rozbehnúť. Vtedy môže dôjsť k náhlej smrti.

Ako sa tomu dá predísť?

Stačí, keď do vody vchádzate pomaly a postupne si osviežujete tvár, hrudník, brucho a najmä miesta, kde najviac prúdi krv, teda zápästia a členky.

Treba si pred vstupom do jazera osviežiť aj tvár?

Áno, tá je veľmi dôležitá, lebo je citlivá. Keď si ponoríte prudko tvár do studenej vody, príde tiež taký reflex, ktorý môže viesť z zastaveniu srdca.

To vie asi málokto....

Stáva sa to aj keď ľudia vychádzajú rozhorúčení zo sauny a okamžite skáču do studeného bazéna. Preto Fíni už roky odporúčajú najprv sa po saune osprchovať, aby sa teplo trochu zmiernilo. Do studenej vody treba ísť až potom.

Prečo je to také nebezpečné?

Prudká zmena teploty je nebezpečná. Udáva sa, že keď idete zo sauny rovno do studenej vody, váš horný tlak môže stúpnuť až na 300. Pritom je veľa ľudí, ktorí nevedia, že majú v mozgu aneuryzmu alebo niečo podobné. Vtedy dochádza k porážkam. Zvyčajne vtedy, keď je vonku veľmi horúco a voda v jazere či v bazéne je v pomere k ovzdušiu veľmi studená.

Na čo si ešte treba dať pozor?

Toto je ten najnebezpečnejší faktor. Ale sú aj iné. K úrazom krčnej chrbtice často dochádza vtedy, keď niekto skočí do jazera, ktoré nepozná a nevie, čo je pod hladinou. Môže tam byť napríklad len meter vody, hoci to zvonku vyzerá inak.

Pomalé vstupovanie do jazera či bazéna je často terčom posmechov...

V určitom veku sa to považuje za zbabelosť, ale to nepočúvajte. Radšej zniesť posmievanie ako zomrieť!

Je dôležité nebyť sám?

Dnes už ťažko nájsť miesto, kde nie je nikto, ľudia dnes vypátrajú všetko, ale sú ešte rôzne kameňolomy, kde sa človek môže ocitnúť aj sám. Keď potom ide plávať a natrafí na nejaký spodný prúd či vodný vír, nebude tak nikto, kto by by mu pomohol. Podobne, ak sa ponorí do nejakej jaskynky a tá ho vtiahne dnu. Na miestach, ktoré nie sú verejnosti známe, by som sa určite nešiel kúpať sám.

A čo deti?

Deti by vždy mali ísť plávať s rodičom alebo starším súrodencom.

Aj keď vedia plávať?

Keď vedia plávať , je to, samozrejme, lepšie, ale samy by do vody ísť nemali. Dobré je určite aj to, ak dieťa absolvuje nejaký plavecký kurz, kde sa naučí nielen štýl, ale aj správne dýchať. Ak ste na dovolenke, kde ponúkajú takéto kurzy pre deti, je to dobrá investícia. Jednak sa dieťa zabaví, získa kamarátov, ale hlavne vedomosti, ktoré mu raz môžu aj zachrániť život.

Prečítajte si tiež