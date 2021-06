Lietajúce auto Aircar v pondelok prvýkrát absolvovalo let medzi dvoma medzinárodnými letiskami.

„Otec“ lietajúceho tátoša Štefan Klein dnes skoro ráno v sprievode dvoch ďalších lietadiel absolvoval so svojím autom AirCar polhodinový let z Nitry do Bratislavy. Pre jeho auto, ktoré tak preletelo asi 75 kilometrov, to bol doteraz najdlhší let, čo vynálezca považuje za dôležitý míľnik v jeho vývoji.

Čoskoro by sa lietajúce autíčko mohlo dostať aj k zákazníkom. Pre Kleina to nie je prvý takýto projekt. Stál aj za zrodom prvého slovenského lietajúceho auta AeroMobile.

