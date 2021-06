Doprava na D2 medzi Stupavou a Bratislavou už tri dni kolabuje. Ľudia, ktorí chodia pravidelne do Bratislavy do práce z Lozorna, zo Stupavy či z Malaciek, musia ráno počítať so zdržaním aj dve hodiny.

„Títo tiráci tu stoja už pol dňa,“ povedal nám Jozef z Lozorna, ktorý pozoroval diaľnicu z mostíka nad cestou. „Nechcem vidieť, čo bude cez prázdniny, tadiaľto totiž chodia všetci Moravania na dovolenky do Maďarska a Chorvátska,“ dodal.

Šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Tlapa musel v stredu túto situáciu vysvetľovať v parlamente. Na koberček si ho predvolal Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti.

V Japonsku jedna noc, u nás tri mesiace

Kremský poukázal na to, že podobné opravy v Japonsku robia za jednu noc alebo víkend, lebo vedia, že doprava by inak skolabovala. „Na Slovensku opravu budú robiť tri mesiace,“ podotkol.

„Nedali si ani tú námahu, aby ju začali robiť až po skončení školského roka. Pokojne rannú dopravu do Bratislavy hodia do jedného pruhu. To je zápcha na dve hodiny. Pretože D2 nie je len taký obyčajný vjazd do Bratislavy," zdôraznil Kremský s tým, že je to tranzitná diaľnica z Nemecka a Česka smerom na západné Slovensko, ale aj do Maďarska, Rumunska a na Balkán.

Kritizoval tiež, že NDS na zúženom úseku nenastavila variabilnú prevádzku. „Je to vôbec možné, aby sa štátna spoločnosť nezamyslela nad riešením, ktoré bude optimálne? Okrem toho, že to občanom strpčuje život, začína to robiť veľké problémy aj priemyslu, napríklad dovozu súčiastok do Volkswagenu," upozornil Kremský.

Diaľničiari prosia o ohľaduplnosť, sami na ňu akosi zabudli...

„Obmedzenia v súvislosti s opravovaným úsekom diaľnice nám spôsobujú dodatočné komplikácie, ktoré ohrozujú plynulosť výroby už i tak v mimoriadne náročnej a napätej situácii v logistickom a dodávateľskom reťazci,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. Automobilka by preto podľa nej privítala hľadanie alternatívnych riešení na spriechodnenie dopravy.

V tejto súvislosti diaľničiari poprosili o ohľaduplnosť. „Prosíme všetkých motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, hlavne maximálnu povolenú rýchlosť. Pri presúvaní sa daným úsekom myslime na to, že realizácia opráv na prevádzkovanej diaľnici je pre pracovníkov stavby mimoriadne riziková, pretože jazdíme okolo pracoviska len desiatky centimetrov. Buďme preto k sebe navzájom ohľaduplní a správajme sa zodpovedne,“ píše NDS na svojej stránke.

Riešenie - najlepšie z najhorších

„Dopravné riešenie situácie na diaľnici D2, kde sa uskutočňuje rekonštrukcia mosta, je to najlepšie z najhorších,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal v stredu po parlamentnom hospodárskom výbore, kde diskutovali o možnosti zlepšenia situácie v súvislosti so zápchami.

Šéf výboru Peter Kremský priblížil, že záver rokovania výboru je taký, že by boli radi, keby sa dopravné riešenie aspoň v detailoch zlepšilo, zintenzívnili sa práce a zlepšila komunikácia.

„My sme sa rozhodovali na základe dát, čiže to riešenie je to najlepšie z tých najhorších, ktoré sme na stole mali," konštatoval Doležal s tým, že je to výsledkom rokovaní a kooperácie aj s dopravnou políciou. Tu sa tiež podľa neho ukazuje, aký význam má dokončenie nultého obchvatu Bratislavy vrátane tunela Karpaty.

Oprava mosta sa spraviť musí

Snažiť sa podľa ministra budú o akceleráciu samotnej výstavby. Spolu so šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti Jurajom Tlapom však poukázali na to, že stavba má svoje technologické postupy, pričom ide prakticky o rekonštrukciu polovice mosta. Tá je zmluvne dohodnutá so zhotoviteľom na 10 týždňov.

„Tých 10 týždňov je nutný čas na technologické kroky, betón nám, bohužiaľ, tuhne 28 dní, to nevieme urýchliť," upozornil Tlapa. Termín rekonštrukcie sa však budú snažiť skrátiť. „Ale to bude skôr kozmetické, ak sa nám to podarí o tri, päť, osem dní," podotkol šéf NDS.

Doležal požiadal občanov o trpezlivosť, lebo rekonštrukcia sa uskutočniť musí. „Spravíme maximum pre to, aby sme znížili kolóny a zvýšili priepustnosť,“ dodal minister.