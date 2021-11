Kedy sa začali vaše zdravotné problémy?

Keď som mal štrnásť, bolo to v roku 2002, objavil som si v zákolennej jamke hrčku, takže hneď na druhý deň som išiel k lekárovi. Začali sa rôzne vyšetrenia, počas ktorých mi diagnostikovali rakovinu, liečby, chemoterapie a aj operácie - hrčku sa pokúsili vybrať. Keďže ma vtedy nič nebolelo, vnímal som to, že ma vyliečia, hrčku vyberú a ja budem fungovať ako dovtedy. Ešte v tom istom roku sa mi sarkóm vrátil a lekári sa uchýlili k radikálnejšiemu kroku - museli mi nohu zobrať.

Čo cíti a nad čím premýšľa mladý človek, keď sa dozvie takúto správu?

Do poslednej chvíle som dúfal, že o ňu neprídem, že sa lekárom podarí prísť na iné riešenie, ale z narkózy som sa prebudil už bez nohy a v tej chvíli mi to bolo už jedno. Netrvalo mi dlho, kým som pochopil, že mi vlastne zachránili život a že vlastne nemám problém existovať.

A potom prišlo ešte niečo horšie…

Áno, choroba však, bohužiaľ, vtedy nepovedala posledné slovo a znovu sa vrátila. Zatiaľ čo po prvej amputácii mi zobrali nohu nad kolenom, tentoraz mi museli odstrániť celý zvyšok stehennej kosti, ktorý bol napadnutý nádorom. Samozrejme, musel som ukázať bojového ducha a celý tento boj trval až do začiatku roka 2005, čiže takmer 3 roky s menšími prestávkami, kým sa mi definitívne podarilo vyhrať.

Napriek hendikepu ste začali chodiť na preteky Spartan Race. Čo bolo vašou motiváciou?

K pretekom Spartan Race som sa dostal pomerne nedávno, v roku 2016 a nahuckal ma na to kamarát. On mi povedal, že tam pôjdem a basta, takže bolo rozhodnuté za mňa, žiadnu inú motiváciu som nepotreboval (smiech). Už keď som stál na štarte, nepochyboval som o sebe, že by som nedokončil preteky, to mi ani nenapadlo.

Na koľkých súťažiach Spartan Race ste sa už zúčastnili?

Do dnešného dňa na 37 týchto pretekoch, väčšinou v strednej Európe. Najčastejšie obieham lokality na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku, ale mám za sebou aj preteky v Rumunsku, Rakúsku a na Malorke. Všetky moje preteky považujem za víťazstvá, aj keď sa reálne na stupeň víťazov nedostanem, pocit víťazstva mám vždy a neustály potlesk a povzbudzovanie, ktoré zažívam na trati, je toho dôkazom.

