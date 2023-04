Autorom tohto projektu je miestna nezisková organizácia Berg Schola, ktorá sa zaoberá výskumom a prezentovaním histórie tunajšieho baníctva a pracuje na revitalizácii objektov a okolia šachty Karol už od roku 2020. Ich cieľom je obnovenie objektov celého závodu, ktorý bol charakteristický skĺbením ťažby za pomoci zvieracej sily (konský gápel) a vody z tajchov (vodné koleso).

V budúcnosti by tiež chceli vytvoriť zážitkovo-vzdelávací areál jedinečný nielen v kraji, ale na celom Slovensku. V rámci prvej etapy, ktorá bola sprístupnená len pred pár dňami, vybudovali na šachte Karol oddychovú lávku s pohľadom na banskú lokalitu Windšachta. Nachádzajú sa tu lavičky na sedenie, horizontálna informačná tabuľa, zmenšený model komplexu Karol šachty a dve parkovacie miesta vysypané štrkom. Z terasy tak môžu návštevníci vidieť pozostatky pôvodných stavieb šachty Karol a priebeh prác.

Starosta obce Stanislav Neuschl, ktorý už v minulosti prišiel s myšlienkou vyróby makiet jednotlivých gáplov (pozn. red. hlavná technická pamiatka vodohospodárskeho systému), iniciatívu organizácie víta. “Návštevníci uvidia, že gáplov tu bolo na tak malom území naozaj veľa. Jeden z nich by mohol byť v budúcnosti vystavaný aj v skutočnej veľkosti. Určite to k nám pritiahne aj turistov, ktorí to budú chcieť vidieť aj na vlastné oči,” povedal Neuschl.

Koľko stála prvá fáza tohto projektu, si prečítajte na ďalšej strane: