Poznáme ho predovšetkým v súvislosti s kriminalistikou, no pod zovňajškom “drsňáka” ukrýva dušu romantika. Reč je o policajnom majorovi vo výslužbe a známom dopravnom analytikovi Jánovi Bazovskom. Vedeli ste však o ňom, že je celým srdcom folklorista?

Sympatický Gemerčan, ktorý pochádza z malej dedinky Gemerské Teplice - časť obce Gemerský Milhosť, o sebe hovorí ako o veselom človeku. Jeho nadšenie pre folklór a zároveň vrúcny vzťah k nemu, však nepochybne kontrastuje s jeho profesiou. Samotný folklór vnímal už ako dieťa, no aktívne sa mu začal venovať v 90.-tych rokoch, a to paradoxne v čase, keď sa stal šéfom “násilnej kriminálky”.

Práve v tom období začal vstupovať do folklórnych podujatí najprv ako scenárista - vytváral scenáre pre rôzne scénické programy, neskôr režijne a napokon sa z neho stal aj organizátor. “Bolo to presne v tej dobe, keď som z profesionálneho hľadiska vyšetroval vraždy a násilné trestné činy. Niekedy to pôsobilo veľmi komicky, keď ma po nejakom koncerte v rozhlase predstavovali ako režiséra, autora a zároveň aj majora,” hovorí Bazovský s tým, že folklór mu dal veľmi veľa - predovšetkým spoznal mnoho priateľov.

Títo ľudia, teda tiež zatnietení milovníci foklóru, sa pravidelne stretávajú, či už na nácvikoch, vystúpeniach, festivaloch a rôznych zájazdoch. Podľa neho ide vždy o príjemné stretnutie dobrých, nadšených a zapálených ľudí, ktorí si k sebe našli cestu. “Vždy sme sa vedeli veľmi dobre zabaviť, neexistovali tam nikdy žiadne škriepky, závisť, či nedajbože nenávisť. Sú to ľudia, ktorí síce majú rôzne svetonázory, či politickú príslušnosť, ale v tom vzájomnom styku automaticky vyprchá akákoľvek nevraživosť. Folklór je postavený práve na vzájomnej úcte,” vysvetľuje Bazovský.

Článok si čítajte na ďalšej strane: