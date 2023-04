Reštaurácia s pizzeriou, ktorá sídlila dlhé roky v historickom centre Banskej Štiavnice, bola jednou z obetí ničivých plameňov. Majiteľ Marián Čierny bol v čase požiaru na turistike, keď mu ráno pred 9.30 hod. oznámili, že horí budova hneď vedľa, a to známa Banka lásky.

“Hneď som utekal na námestie, kde som bol celý deň až do noci. Požiar nám kompletne zničil podkrovie, kde boli kancelárske priestory, takže aj celé účtovníctvo. Kuchyňa na prvom poschodí bola zatopená a rovnako aj príslušenstvo. Na prízemí, kde bola reštaurácia, tam to nábytok prežil, len steny boli celé od vody,” povedal nám Marián s tým, že pôvodný majiteľ nehnuteľnosti sa už postupne pustil do rekonštrukcií.

Prvotné pocity zamestnancov boli podľa neho strašné. Avšak, aj napriek tomu, že sa mohli len bezmocne prizerať, ako oheň ničil všetko, čo mu prišlo do cesty, rozhodli sa pomôcť inde - vynášali zbierky z galérií a snažili sa zachrániť, čo sa ešte zachrániť dalo.

