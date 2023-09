Milujú ho všetci a môžeme si ho užiť dosýta: TOTO sú blahodárne účinky obľúbeného burčiaku! ×

Hoci je jeseň predo dvermi, nádherné a slnečné počasie nás na Slovensku stále teší. Mnohí ho aj v týchto dňoch využívajú na dovolenky, či kúpanie, no v tomto období je pozitívom aj to, že si môžeme vychutnať mimoriadne obľúbený nápoj - tradičný burčiak! Kto by ho nemal rád?