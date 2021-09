Obľúbený francúzsky herec Jean-Paul Belmondo odišiel do hereckého neba len pred pár dňami. V roku 2001 navštíval aj Slovensko, konkrétne Trenčianske Teplice v rámci známeho Festivalu Art Film, kde bol ubytovaný v hoteli Most Slávy. Tabuľku s jeho menom nájdeme aj na známom moste, kde sa dnes zastavujú jeho fanúšikovia.

Opýtali sme sa, ako si domáci spomínajú na jeho pobyt na Slovensku.

Dokonalý profesionál

Bývalý riaditeľ festivalu Art Film Peter Hledík si na herca spomína ako na človeka, ktorý sa na nič nehral a zároveň absolútneho profesionála.

“Priletel sem na základe pozvánky podporiť festival Art Film. Ja osobne som bol poňho na letisku. S Terezkou Gašparíkovou som robil zahraničie pre tento festival a práve my dvaja, okrem guest servisu a celého štábu, sme sa oňho starali,” zaspomínal si Peter Hledík a dodal, že s tak vysokou profesionalitou ako uňho sa nestretol u nikoho iného. Jeho profesionalita totiž bola vysoko nadštandardná a išlo o človeka, ktorý bol úplne oddaný tomu čo robil a rovnako tomu bolo aj v tomto prípade.

Režisér Peter Hledík si myslí, že tento festival nemusel byť z pohľadu Jeana-Paula Belmonda významný, ale prišiel preto, aby podporil spoluprácu európskeho filmu s tým slovenským. “Vtedy sme boli v zlej situácii, filmy sa takmer nenakrúcali a on to pochopil ako určitú výzvu, že jeho príchodom na Slovensko môže pomôcť aj vzniku nových slovenských filmov. Dal tak najavo, že film nie je bezvýznamná záležitosť, ale treba ich nielen nakrúcať, ale aj podporovať,” povedal Hledík s tým, že aj na stretnutí v Bratislave v Primaciálnom paláci zdôraznil dôležitosť toho, aby európska kinematografia existovala a spolupracovala, a aby sa aj Slovensko napojilo na koprodukčnú tradíciu, ktorá už v Európe dávno existovala.

Všade s priateľom boxerom

Jean-Paul Belmondo podľa neho nebol len hercom, ktorý by sa staral o svoj zovňajšok, herecký výkon, či vylepšovanie svojej fyzickej kondície a schopností. Naopak, bol do sveta filmu natoľko ponorený, že chápal jeho význam a posolstvo a šíril ho ďalej, a to aj na festivale v Trenčianskych Tepliciach.

“Dokonca si myslím, že sám považoval svoje vystúpenie tu možno za dôležitejšie ako vystúpenie v Cannes. Francúzi v tom období vyprodukovali možno 300 filmov ročne, my len jeden alebo dva,” poznamenal Hledík. Ako zároveň dodal, takisto ako sa vrhal strmhlav do rôznych kaskadérskych scén, tak sa vrhal do všetkých svojich filmov a aktivít, a všetko robil naplno a zodpovedne. Vedel čo chce a vedel to aj ľuďom interpretovať nielen herectvom, ale aj svojim životným postojom.

A ako si režisér Peter Hledík spomína na Belmondov pobyt v hoteli Most Slávy? “Jeho návšteva sa skrátila, pretože prišiel neskôr z osobných dôvodov, bol tu asi jeden deň. Maximálne, koľko mu to dovolil čas. Bol ubytovaný na druhom poschodí, v apartmáne na pravo,” spomína Hledík, podľa ktorého to bolo trochu zvláštne, pretože sa necítil nijak ohrozený, ale ako obyčajný človek. Prejavilo sa to napríklad aj tým, že si nevyžadoval žiadnu ochranku.

“On mal so sebou vždy svojho priateľa, boxera, ktorý bol zároveň aj jeho sparing partnerom. Sprevádzal ho na všetkých cestách a svojim spôsobom bol jeho ochrancom. To bola jediná podmienka, aby mohol prísť s ním, pretože vtedy sa cítil bezpečne. Čo sa týka stravovania, všetko mal zabezpečené tak, aby spoznal domáce špeciality, chcel ochutnať to, čím sa odlišujeme, čo máme iné a dobré my. Takže aj v tomto smere to bol človek, ktorý chcel spoznávať,” doplnil.

