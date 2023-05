Heriban bol síce rodákom z Trnavy, ale očarilo ho starobylé vinohradnícke a vinárske mesto Svätý Jur, kam sa v roku 2017 nasťahoval. Nikto vtedy netušil, že to bude len tak nakrátko.

Danova postava v novom seriáli, ktorý nakrúcal v uplynulých dňoch. Zdroj: TV Markíza

Rovesníci

Primátor mesta Šimon Gabura (43) pochopiteľne registruje známe osobností, ktoré v ich mestečku žijú a rovnako takto vnímal aj Dana Heribana, s ktorým boli dokonca rovesníci.

"Bol veľmi ochotný keď ho mesto oslovilo s prosbou o vystúpenie v rámci kultúrneho programu, ktorý sme pripravovali pri rôznych príležitostiach," hovorí prvý muž mesta. Dodáva, že viackrát sa aj neformálne, priateľsky stretli, aby si len tak podebatovali o živote.

Prameň úsmevov a energie

Priznáva, že informácia o smrti umelca sa ho ľudsky dotkla. "Bol to veľmi úprimný človek, ktorý prekypoval energiou a úsmevom nikdy nešetril. Či ste chceli alebo nie, museli ste sa smiať aj vy," spomína s trpkosťou v hlase Šimon Gabura. "Keď som sa dozvedel tú smutnú správu bol to pre mňa v prvom momente obrovský šok. Napadlo mi hneď, že to určite musí byť omyl, alebo hoax. Bohužiaľ, nebol..."

Viac fotografií nájdete TU ►►►

Nesplnený sľub

Hovorí, že stále si pri spomienke na herca ako prvé vybaví v mysli jeho typický úsmev, ktorým ho vždy pozitívne naladil. "Takmer každé ráno sme sa míňali autami pri škôlke kam chodili naše deti a my ako otcovia sme tam naše ratolesti sprevádzali. Vždy sme si kývli na pozdrav a usmiali sa na seba. Budem na Dana spomínať len v dobrom," povie úprimne. "Spomeniem si možno aj na sľub, ktorý sme si dali. Po detskom programe, s ktorým pre mesto vystúpil na tohtoročných hodoch sme si sľúbili, že budúci rok to bude, ale pre všetky vekové kategórie. Už viem, že ho nesplní, čo nikdy predtým nespravil. Bol veľmi zodpovedný," loví z pamäte smutné čriepky spomienok.

Namiesto prehrávača

V snahe, neukončiť naše rozprávanie o Danielovi Heribanovi smutne, svätojurský primátor povedal, že mal s hercom mnoho vtipných a svojim spôsobom aj neobyčajných historiek. "Jedna z nich je mimoriadne zábavná. Daroval mi cédečko Odvaha. Povedal som mu, že si ho bohužiaľ nemám na čom prehrať, tak mi začal jednu pesničku spievať. Zastavil som ho slovami, že keď budeme mať viac času, môže mi zaspievať celé CD. Na hody... Tak vznikol ten, už navždy nesplnený sľub....," uzavrel bôľno-vtipné spomínanie primátor Svätého Jura Šimon Gabura.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom ►►►