Správa, ktorá sa rozletela ráno arcibiskupským úradom, zarmútila mnohých. O to viac bola prekvapujúca okolnosťami, za ktorých bolo zistené, že Alojz Tkáč už nežije. "Personál išiel za ním tak, ako každé ráno kvôli raňajkám. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že nežije. Mnohí, potom čo počuli tú smutnú zvesť, sa rozplakali," povedal zdroj blízky arcibiskupskému úradu, ktorý si neželá byť menovaný.

Zomrel v noci

Hovorí, že hoci na pohrebe kardinála Tomka ho ľudia videli na vozíku, vládal sa pohybovať po úrade aj peši. "Myseľ mal jasnú, dalo sa s ním bez problémov rozprávať. Až teraz však vyšlo najavo, že v nedeľu sa necítil dobre a volal kňazovi, ktorý býva v kúrii, aby mu priniesol sväté prijímanie. Po chvíľke sa však spamätal a bolo dobre, ale ako vidieť nie nadlho. Obhliadajúci lekár, ktorého privolali stanovil čas smrti otca arcibiskupa medzi jednou a druhou hodinou v noci," pokračuje náš zdroj.

Viac fotografií nájdete v galérii

Smutné vyprevádzanie

Telo nebohého arcibiskupa odviezla z kúrie pohrebná služba. Vyprevádzali ju smutní zamestnanci úradu. "To bola len náhradná rakva. Pochovaný bude v cínovej truhle, keďže iba v takej môžu byť telá uložené do krypty, nie v drevenej," vysvetľuje.

Odišiel za krajanom

Len tak mimochodom poznamená, že to vyzerá tak, že Tkáča si povolal k sebe jeho krajan kardinál Jozef Tomko (zvykne sa to tak hovoriť). Pôvodne práve on bol najstarším kňazom Košickej arcidiecézy, štafetu (na základe veku) prevzal po ňom práve Alojz Tkáč. "Obdivoval som ho, bol veľmi múdry. Vždy si písal kázne sám, nechcel, aby to robil niekto iný. Zaujímavé bolo, že na písanie nepoužíval počítač, ale písací stroj. Dokonca aj listy tak písal, neposielal žiadne maily. V poslednom období dokonca vlastnoručne. Všetko si uchovával, v tomto smere bol mimoriadne pedantný," neskrýva smútok.

Čítajte TU o obecnom ozname i striedmom živote Alojza Tkáča