Zronenej žene bol oporou jej partner Andrej, ktorý ju držal za ruku a vľúdne sa jej prihováral.

Keď ostáva len nádej...

Obrad sa začal súkromnou rozlúčkou pri otvorenej truhle v miestnosti na to vyhradenej. Následne svetlohnedú rakvu previezli do hlavnej obradnej siene, kde prichádzali smútiaci vzdať úctu nebohému a zároveň kondolovať pozostalým. Nasledoval cirkevný obrad, ktorý viedol kňaz. V rámci kázne sa prihovoril smútiacemu zhromaždeniu. "Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. Tieto slová sú vyjadrením spoluúčasti na utrpení druhých. Je to ľudská logika a pohľad na odchod na blízkeho človeka. Veriaci človek však vie, že je tu ešte niekto iný, kto dáva nádej na večný život."

Navždy

Obradná sieň bola zaplavená vencami a kyticami z bielych kvetov. Obzvlášť výrazná bola kytica spolužiakov z ekonomickej školy, ktorý do nej pripli maturitné foto. Veľké srdce z bielych kvetov so stuhou s nápisom: "Navždy ostaneš v našich srdciach," poslala synovi mama s partnerom a druhým synom Jakubom.

Plačúca "nevesta"

Nechýbal ani zvyk, aký panuje na východe v prípade, že zomrie slobodný muž. Žena oblečená v bielych šatách predstavovala mladuchu, celú rozlúčku sedela blízko truhly, držala na kolenách biely vankúšik s 22 kusmi družbovských pierok (vek mladíka) a fotkou Štefana. Neustále plakala. Niektorí mladíci si zeleno bielu ozdobu pripli, iní nie. Napokon vankúšik i pierka skončili v hrobe.

Záver pohrebných obradov sa uskutočnil na novom cintoríne Biela Hora, kde spočinuli ostatky Štefana.

Čo sa stalo na ceste smrti 19. mája?

Za dosiaľ presne nezistených okolností sa čelne zrazilo vozidlo zn. Škoda Superb s linkovým autobusom, v ktorom sa viezlo 11 cestujúcich. "Podľa prvotných zistení sa pri dopravnej nehode zranili traja cestujúci a vodič osobného auta zomrel na mieste nehody," znelo strohé info krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej.

