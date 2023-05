Obrovská tragédia otriasla Košicami 10. februára predpoludním, kedy pri dopravnej nehode na Gorkého ulici v širšom centre Košíc vodič auta BMW Ivan M. (43), šéf známej košickej realitnej kancelárie, jazdiaci šialenou rýchlosťou zabil troch ľudí. Bol obvinený zo zločinu všeobecného ohrozenia a prečinu ublíženia na zdraví a putoval do väzby.

Krátko po nehode sa začalo hovoriť, že vodič dostal počas jazdy epileptický záchvat. Príbuzní obeti to brali len ako jeho účelovú obhajobu, kvôli nižšiemu trestu. Zhruba po dvoch mesiacoch obvinený podal žiadosť o prepustenie na slobodu so zdôvodnením, že neexistujú dôvody na väzbu.



Sudca Okresného súdu Košice I, mal však na vec iný názor a koncom apríla zmietol jeho žiadosť zo stola. Po sťažnosti obvineného i obhajcu rozhodoval o veci košický krajský súd a ten v pondelok 22. mája prepustil podnikateľa na slobodu.

Nehoda, ktorá pobúrila verejnosť o to viac, že vodič podľa znalca na mieste kde je predpísaná päťdesiatka jazdil zhruba 130 km/h na frekventovanom úseku štvorprúdovej cesty, ktorej záver tesne pred pripojením na Štefánikovu ulicu končí priechodom pre chodcov, pričom vodič jazdil v protismere cez dve plné čiary. Práve tam došlo k nárazu do auta značky Škoda Fabia, v ktorej na mieste zomrel Peter M. († 64).

Rotujúce BMW sa potom nekontrolované rútilo ďalej k priechodu, po ktorom prechádzali chodci. Zachytilo tri ženy pričom Zdenka K. († 67) zomrela na mieste nehody a Soňa A. († 59) po prevoze do nemocnice. ďalšia pani sa zranila ľahšie.

Vodič skončil vo väzbe. Sudca zdôvodnil svoje rozhodnutie tým, aby nepokračoval v trestnej činnosti. Obhajoby Ivana M. (43) sa ujalo advokátske eso Sergej Romža.

Počas vyšetrovania prípadu mnohí očití svedkovia svojimi výpoveďami potvrdili slová vodiča tesne po nehode, že počas jazdy dostal epileptický záchvat resp. mal vážne zdravotné problémy. Obzvlášť detailná výpoveď jednej zo svedkýň spolu so závermi vyšetrení lekárov, podporili verziu, že pod tragickú nehodu sa podpísali zdravotné problémy.

Isté je, že Ivan M. je na slobode. "Krajský súd v Košiciach v pondelok na neverejnom zasadnutí senátu rozhodol o sťažnosti obvineného Ivana M. proti rozhodnutiu Okresného súdu Košice I o vzatí do väzby tak, že toto rozhodnutie uznesením zrušil a obvineného prepustil, pretože pominuli dôvody väzby," informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Advokát obvineného Sergej Romža pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že jeho klient sa včera už zvítal so svojimi najbližšími. "Bol dojatý a plný dojmov," boli podľa jeho slov prvé pocity Ivana M. po prepustení. Na otázku či je jeho klient na PN-ke obhajca povedal. "Nie, bude riadne pracovať, samozrejme, na aute jazdiť nebude. zariadi si to ináč," uzavrel Romža.