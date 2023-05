František Kabrheľ prezývaný Versače, exmanžel Nory, pôvodne Mojsejovej má obrovský problém. Redakciu Plus JEDEN DEŇ na to upozornil muž, ktorému podľa všetkého extravagantný Nitran sedí v žalúdku.

Roland napísal, že v pondelok popoludní Okresný súd Nitra vyhlásil rozsudok vo veci žaloby, ktorá sa týka Versačeho. Žalobcom nie je žiadne béčko, ale renomovaný košický právnik Milan Kuzma. Advokátske eso sa uchýlilo k žalobe preto, že sa nevie riadnou cestou domôcť zaplatenie trov právneho zastúpenia. A suma to nie je nijako zanedbateľná, ide o čiastku 44 981,56 eur s príslušenstvom.

Ostal doma

Krátko po rozhodnutí súdu sme sa skontaktovali s Milanom Kuzmom:"Trvalo to len asi 15 minút a bolo to vo veľmi komornej atmosfére - sudkyňa, jej asistentka a ja. Žalovaný neprišiel, ani jeho právny zástupca. Uspel som síce, ale musím počkať na doručenie rozhodnutia protistrane a to, či sa odvolá. Ja som s rozhodnutím spokojný," hovorí advokát. Zaujíma nás, prečo tak dlho váhal, kým podal žalobu. "Upozornil som Kabrheľa v roku 2017 na to, aby uhradil trovy právneho zastúpenia. Hoci mi vždy prízvukoval, že je so všetkým spokojný a nič nenamieta, prekvapilo ma, že potom zmenil rétoriku a všemožne sa mi vyhýbal," spomenie Kuzma.

Súd ignoruje

V snahe, aby nedošlo k premlčaniu nároku podal žalobu. "Pred dva a pol rokom súd vydal platobný rozkaz, Kabrheľ však nereagoval. Teraz som bol opäť úspešný, súd ho zaviazal na zaplatenie sumy aj s príslušenstvom. Sú v tom úroky, trovy konania a právneho zastupovania a tiež percentá z vysúdenej sumy 853 -tisíc. Súd by bol nariadil Mojsejovej, aby toto všetko uhradila. Nestalo sa, keďže je všeobecne známe, ako všetko napokon dopadlo," spomenie trik dvojice so sobášom.

Prekvapujúci rozsudok

Kuzma zastupoval Kabrheľa v kauze vymoženia nesplatenej pôžičky vo výške viac než 853-tisíc eur od Nory Mojsejovej, ktorú jej mal Nitran poskytnúť ešte v roku 2008. Spor sa ťahal poriadne dlho až v roku 2016 konečne padol verdikt. Sudca Okresného súdu Košice I uznal Mojsejovú vinnou z podvodu so škodou veľkého rozsahu a poslal ju za mreže na desať rokov.

