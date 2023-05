Smrť herca a muzikanta Daniela Heribana sa Petra mimoriadne dotkla, keďže ako chlapci vyrastali spolu a vnímal ho ako jedného z najlepších priateľov. „Začínali sme v trnavskom Túlavom divadle, spolu s Jakubom Nvotom a Kamilom Žiškom. Od zhruba 15 rokov sme boli vo veľmi blízkom kamarátskom vzťahu a prežili sme toho naozaj veľa,“ hovorí Cagala.

Náhradný termín

Vysvetľuje, že v lete organizujú džezový festival, kde Dano mal už určený slot, a to na 12. júla. „Tak sme si povedali, že ten termín zachováme a práve vtedy pripravíme spomienku na neho. Momentálne preto obvolávam ľudí, o ktorých si myslím, že by mali vtedy stáť na pódiu a zahrať alebo zaspievať minimálne jednu jeho skladbu a povedať niečo o ňom. Vyzerá to však zatiaľ tak, že ten pôvodný dátum to nebude a hľadáme iný, náhradný termín v júni,“ dozvedáme sa aktuálne info okolo prípravy spomienky. „Počas tohto týždňa by sme už mohli oficiálne oznámiť presný dátum akcie,“ znie optimistické info.

Posledný koncert v Trnave

Peter následne plynule prejde k poslednému vystúpeniu Dana Heribana, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla. „Bolo to piate výročie Nádvoria, čo je centrum kultúry v Trnave. Dano a jeho kapela tu vystupovali s hudobným projektom pre deti Čosi úsmevné. Ešte predtým bol u nás v stredisku a doniesol nám svoj album Odvaha, čo je slovná hračka – otočený chemický vzorec vody H2O. Posedeli sme vtedy krátko, dali jednu kávu a utekal ďalej,“ spomína Peter. „Aj sme si sľúbili, že si nájdeme vo svojich uponáhľaných životoch viac času na nejakú debatu. Písali sme si ešte potom, ale na stretko už nedošlo,“ dodá s povzdychom.

