Vodič (19), ktorý šoféroval auto zn. BMW v smere od Slavkoviec do Zemplínskych Kopčian sa rútil šialenou rýchlosťou, pričom došlo k zrážke s dvoma chodcami. Následky boli tragické 14 - ročný Igor a 12-ročná Ariana zomreli na mieste nešťastia.

Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Michalovciach. Ten v pondelok vzniesol obvinenie 19-ročnému vodičovi z michalovského okresu pre zločin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví .

"Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Spresnila, že Spisový materiál s podnetom bol predložený prokurátorovi OP Michalovce. "Za tieto skutky obvinenému vodičovi po dokázaní viny hrozí trest odňatia na štyri až desať rokov," uviedla hovorkyňa.

Podľa zistení polície, vodič počas prechádzania miernou ľavotočivou zákrutou sa zrejme nevenoval dostatočne šoférovaniu a neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, následkom čoho zhruba 50 metrov od začiatku obce došlo k zrážke s chodcami. Deti nemali šancu zrážku prežiť.

Vodič a jeho spolujazdec (38) skončili v michalovskej nemocnici. Dychová skúška nepreukázala u vodiča BMW požitie alkoholu. "Na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v organizme bol vodičovi aj jeho spolujazdcovi odobratý biologický materiál,“ informovala v sobotu košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. „Bližšie okolnosti a príčiny za akých došlo k nehode, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela polícia.