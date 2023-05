Jedenásťročný Matej na osudný deň tak ľahko nezabudne. Bola sobota ráno, keď v kúpeľni našiel bezvládne ležať na zemi svoju mamu. Gabriela Stolárová (39) bola v ôsmom mesiaci tehotenstva a na to, čo sa stalo, si vôbec nepamätá...

V osudný večer boli so starším synom Matejom doma sami. „Keď sme išli spať, cítila som v bruchu slabé kŕče,“ vybavuje si chvíle žena, ktorej zdravotný stav už o pár hodín neskôr si vyžiadal predčasné ukončenie tehotenstva. „Ráno o štvrtej som šiel na toaletu, vtedy som mamku našiel ležať v kúpeľni. Veľmi som sa zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Pokúšal som sa ju prebrať“ spomína na vypäté chvíle 11-ročný chlapec. „Podarilo sa a normálne so mnou komunikovala. Snažil som sa ju vziať do kuchyne, ale cestou spadla a začala sa veľmi triasť, tak som zavolal sanitku,“ opisuje dramatické udalosti žiak 5. ročníka základnej školy.

V pravý čas

Privolaní záchranári podľa jeho slov mamine odmerali tlak, podali jej infúziu a odviezli do nemocnice. „Veľmi som sa bál, ale zo školy som si pamätal všetky dôležité telefónne čísla, ktoré nás učili. Záchranár na linke ma po celý čas, než prišla sanitka, upokojoval. Hovoril, že som statočný a nemusím sa báť,“ rozpráva Matej, ktorý svojou duchaprítomnosťou zachránil život mame aj nenarodenému bábätku.

Dramatický stav

Gabrielu previezla záchranka do šačianskej nemocnice, kde zhodou okolností aj pracuje. „Pacientka v 36. týždni tehotenstva bola privezená s poruchou vedomia, opakovaným vracaním a opuchom dolných končatín. Mala viditeľné zášklby svalstva najmä na končatinách a na liečbu vysokého tlaku, započatú vo vozidle rýchlej lekárskej pomoci, vôbec nereagovala. Tehotenstvo pacientky sme vzhľadom na závažnosť stavu ukončili cisárskym rezom,” uviedol Daniel Kelij z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca.

Tehotenstvo Gabriely sa vďaka synovi Matejovi skončilo šťastne, dnes sa spolu s manželom tešia z druhého syna Radka. Zdroj: archív Gabriely Stolárovej

Radosť i hrdosť

Bábätko sa narodilo predčasne. „Radko musel byť týždeň v inkubátore, potom som ho mohla mať pri sebe celý deň, iba na noc ho brávali na pozorovanie na JIS,“ spomenie dvojnásobná mama, ktorá so synčekom v nemocnici strávila 27 dní. „Som rada, že všetko dobre dopadlo a zároveň som nesmierne hrdá na môjho syna, ako sa zachoval. Bol neuveriteľne statočný. Napriek tomu, že sa musel báť, vôbec neplakal a pohotovo konal. Ani spolužiakom v škole nepovedal, čo zažil. Zdôveril sa iba učiteľke,“ opisuje konanie malého hrdinu.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Diplom od vedenia nemocnice

„Som šťastný. Veľmi som sa tešil na svojho bračeka,“ poznamenal skromný školák, ktorý po pozornosti netúži. Za svoj čin si uznanie určite zaslúži, preto mu Nemocnica Košice-Šaca za jeho odvahu a statočnosť venovala diplom.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom ►►►