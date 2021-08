Známy šéfkuchár si vraj užíva s MISSKOU a neplatí DLHY: Ako je to naozaj?

Viaceré médiá informovali o dovolenke nového celebritného páru, ktorý tvoria bývalá miss Adriana Pospíšilová a známy taliansky šéfkuchár Andrea Ena.

Rodený Talian Andrea Ena (42) je známy hlavne vďaka svojej vychýrenej reštaurácii, kam chodia celebrity aj politici, ale aj z účinkovania v televízii. Už pár mesiacov tvorí pár s bývalou finalistkou krásy Adrianou Pospíšilovou, ktorá má dve deti so svojím bývalým partnerom Jurajom Ondrejčákom, bosom gangu Piťovcov.

Aha, čo spustili zamilované fotografie

Ich vzťahu sa darí čoraz viac, a tak Andrea zobral svoju lásku na Sardíniu, odkiaľ pochádza a uverejnil na sociálnej sieti zamilované spoločné fotografie. To niektorých tak vytočilo, že mu cez médiá začali vyčítať, že na dovolenku peniaze má a pritom Sociálnej poisťovni dlží vyše 18 000 eur na odvodoch.

Nedalo nám a spýtali sme sa ho na to priamo. „Naozaj sa stalo, že som mal nedoplatok na odvodoch do sociálnej poisťovne , nebolo to však 18 000 €, ako písali iné médiá, ale 8 713,58 €, na čo sme dostali splátkový kalendár a suma je už uhradená,“ priznal Andrea otvorene a hneď nám aj vysvetlil, ako k tomu došlo.

Dlh existoval, ale iný

„V rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 sme požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad úhrady odvodov za mesiac apríl. Podmienkou na povolenie odkladu úhrady poistného je pokles čistého obratu minimálne o 40 % a úhrada tej časti odvodov, ktorá sa týka zamestnancov. Žiaľ, tu prišlo k omylu z našej strany,“ hovorí Andrea s tým, že pri úhrade sumy odvodov za zamestnancov nezaplatili sumu v plnej výške, čo sociálna poisťovňa vyhodnotila ako nesplnenie podmienok.

Odkaz sociálnej poisťovni

„Čestné vyhlásenie k odkladu odvodov sa podáva elektronicky. Spätný mail o neakceptovaní odkladu nám ale zo Sociálnej poisťovne neprišiel,“ dodáva s tým, že si mysleli že na to majú nárok. „Nedostali sme ani žiadnu správu, že sme dlžníci alebo že sme zabudli niečo zaplatiť,“ doplnil ešte.

„Ale k dnešnému dňu mám všetko zaplatené, tak ako to vždy bolo,“ zdôraznil skúsený podnikateľ.

