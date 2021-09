Jej starší syn Boris zomrel za volantom auta na infarkt. K tragickej udalosti došlo v USA, kam Slivka emigroval ako 25-ročný. Podrobnosti o skone manžela sa jeho žena Hana dozvedela od polície, neskôr koronera a tie následne pretlmočila svojej svokre, Borisovej mame, Maji Velšicovej (85).

Netradičné rozhodnutie

Hoci je to veľmi bolestivé, ale rodina musela riešiť miesto jeho posledného odpočinku. Rodák z Bratislavy žil viac než polovicu života za veľkou mlákou. Velšicová prezradila, že hovorila o tom s nevestou. "Bol to pravý Američan, mal tam aj štátne občianstvo. Bála som sa vysloviť prianie, že by som ho rada pochovala v Bratislave. Ona ma potešila niečim, čo môžem len ťažko vysloviť," zdôverila sa českému denníku Aha! „Sľúbila, že priletí a donesie mi trochu popola z jeho ostatkov, aby som ho mohla pochovať aj tu," hovorí obľúbená speváčka, ktorá vníma ochotu nevesty ako veľké gesto a chápe, prečo jej syn svoju ženu tak miloval.

Talentovaný dobrák

Maju Velšicovú strata syna bolí o to viac, že sa chystala vycestovať za ním, spomenula, že je budú chýbať ich každovečerné videorozhovory. Hovorí, že je smutné, že tri dni pred smrťou napísal na sociálnej sieti: "Nebojte sa ísť ďalej, všetko dopadne dobre," pretlmočila synove slová Maja Velšicová. Dodala, že Boris bol veľmi nadaný a dobrý chlapec. V Amerike sa dlhodobo venoval koučingu realitných maklérov.

Mnohí sa podľa jej slov zaujímajú o poslednú rozlúčku, na ktorej sa chcú zúčastniť. V novembri bude jedna v Amerike a druhú chce Velšicová zorganizovať na Slovensku v pondelok. Tá však bude iba pre rodinu a priateľov „Nechal toho za sebou veľa a v srdci nikdy nezomrie Budem na neho myslieť ako na živého," povedala pani Maja.

Čo sa Borisovi Slivkovi stalo?

Dostal infarkt za volantom auta. V danej chvíli bol tam sám. Šťastím bolo, že stihol zísť na krajnicu. „Nemal mu však kto pomôcť, pretože bol mimo mesta, kde sa v tom čase nikto nenachádzal, takže mu nemal kto pomôcť," hovorí zronená umelkyňa. Bolesť rodiny je o to väčšia, že Boris Slivka bol veľmi prajný a dobrosrdečný. Mnohým ľuďom nezištne pomohol, aj preto je smutné, že jemu sa v ťažkej chvíli nedostalo pomoci.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Páči sa vám gesto vdovy rozdeliť popol a tým umožniť pochovanie Slivku na dvoch miestach? áno 79% nie 17% neviem posúdiť 2% je mi to jedno 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: