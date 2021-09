Podľa jeho slov, návšteva pápeža Františka je pre Rómov veľká pocta.

Nové šaty na znak úcty

"Môj rómsky národ sa veľmi teší na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach. Mnohí sa mi pochválili, že si na túto príležitosť dali ušiť nové šaty, lebo aj týmto spôsobom chcú prejaviť úctu vzácnemu hosťovi," povedal evidentne dojatý Botoš. Zdôraznil, že sila významnej návštevy je citeľná na každom kroku. "Ja, ako hlboko veriaci človek som šťastný a od prvého momentu, keď som sa dozvedel o príchode pápeža na Slovensko, toto posolstvo radosti šírim medzi svojim ľudom. Kontaktovali ma stovky Rómov, ktorí chceli vedieť kde by mohli Svätého Otca aspoň zahliadnuť a zažiť silu jeho požehnania. Pomáham im ako viem a môžem, aby sa im to podarilo," vysvetľuje rómsky kráľ.

Darček pre pontifika

Uviedol, že podľa jeho informácií by malo prísť do Košíc zhruba 10-tisíc Rómov. " Verím, že návšteva pápeža Františka prebehne na Luníku IX, čo najdôstojnejšie, k čomu chcem nápomôcť aj ja. Túžim len po jednom, aby sme vyslali signál do sveta, že Slováci sú nielen zbožný a mierumilovný národ, ale sú aj znášanliví a kultúrní ľudia," zdôraznil Róbert I.. Ten odovzdá vzácnemu hosťovi dar. "Dal som na túto príležitosť vyhotoviť zlatý prsteň osadený briliantmi, v strede ktorých je madona zo vzácneho mramoru. Poprosím ho pri tejto príležitosti, aby požehnal našu krajinu," zdôraznil Botoš.

Protokol nepustí

Zaujímalo nás aký outfit si zvolil na danú príležitosť. "Podľa protokolu si nemôžem obliecť nič výrazné, preto kráľovské sako ostane doma, rovnako aj mohutná zlatá reťaz a zlaté šperky, ktoré nosím pri podobných príležitostiach. Dám si tmavomodrý oblek, bielu košeľu a kravatu vo farbe obleku. Zo šperkov si zoberiem len pečatný prsteň a jemnú zlatú retiazku," uzavrel Botoš.

