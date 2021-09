V snahe zistiť, či sú tieto šumy pravdivé, oslovili sme košickú radnicu. Hovorca Vladimír Fabian to potvrdil. "Námestníčka primátora názvoslovnej komisii predložila zámer premenovania mestskej časti Luník IX. Jej členovia súhlasili s tým, že sa budú návrhom zaoberať po návšteve Svätého Otca..."

Dva návrhy v krátkom slede

Člen Názvoslovnej komisie, ktorá zaujíma stanovisko k návrhom tohto typu, povedal: "Gurbaľová zrejme čakala, že k zmene dôjde ešte do príchodu Svätého Otca, ale to nie je vôbec také jednoduché!" Následne so smiechom poznamenal: "Neviem, či je zaťažená na túto sväticu, ale to ona prišla pred časom s návrhom vyhlásiť sv. Alžbetu za patrónku Košíc, čo napokon aj prešlo," krúti neveriacky hlavou.

Zahlasujte v našej ankete! ►►►►►